质的飞跃！英伟达推出 DLSS 3 技术，游戏性能提升 4 倍

IT之家 9 月 20 日消息，今晚，英伟达正式发布 DLSS 3 技术，将于 10 月 12 日随着 GeForce RTX 4090 GPU 的上市而首次亮相。
官方表示，DLSS 3 是一款由 AI 驱动的性能倍增器，开启 NVIDIA RTX 神经网络渲染游戏和应用的新时代。
据介绍，DLSS 3 由全新第四代 Tensor Core 和 GeForce RTX 40 系列 GPU 的全新光流加速器驱动，是 NVIDIA 广受好评的深度学习超级采样技术的最新版本，并拥有开创性的光学多帧生成功能。
光学多帧生成技术可生成全新帧，而不仅是像素，从而带来惊人的性能提升。基于 NVIDIA Ada Lovelace 架构的新光流加速器可分析两帧连续的游戏图像，并计算帧到帧中物体和元素的运动矢量数据，而不使用传统游戏引擎的运动矢量进行建模。这极大地减少了 AI 在渲染诸如粒子、反射、阴影和光照等元素时的视觉异常。
通过综合游戏中的一对超级分辨率帧，以及引擎和光流运动矢量，并将其输入至卷积神经网络，就能计算生成出新的一帧，这在实时游戏渲染中是首次实现。将 DLSS 生成的全新帧与 DLSS 超级分辨率帧相结合，使 DLSS 3 能用 AI 重建八分之七的显示像素，与没有 DLSS 相比，游戏性能提升了 4 倍。
由于 DLSS 生成帧在 GPU 上作为后处理执行，即使游戏受到 CPU 性能限制，也能从中获得游戏性能提升。对于受到 CPU 限制的游戏，例如物理计算密集型游戏或大型场景游戏，DLSS 3 令 GeForce RTX 40 系列 GPU 以高达两倍于 CPU 可计算的性能渲染游戏。
游戏方面，超过 35 款游戏和应用宣布即将支持该技术，该技术即将支持全球最热门的游戏引擎，如 Unity 和虚幻引擎。
支持的游戏和程序：
《瘟疫传说：安魂曲》（A Plague Tale: Requiem）
《原子之心》(Atomic Heart)
《黑神话: 悟空》(Black Myth: Wukong)
《光明记忆: 无限》(Bright Memory: Infinite)
《切尔诺贝利人》(Chernobylite)
《战意》（Conqueror's Blade）
《赛博朋克 2077》（Cyberpunk 2077）
《达喀尔拉力赛》（Dakar Rally）
《火星孤征》(Deliver Us Mars)
《毁灭全人类 2: 重新探测》(Destroy All Humans! 2 - Reprobed)
《消逝的光芒 2: 人与仁之战》(Dying Light 2: Stay Human)
F1® 22
《暗影火炬城》(F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch)
寒霜引擎
《杀手 3》（HITMAN 3）
《霍格沃茨: 遗产》 (Hogwarts Legacy)
《翼星求生》（ICARUS）
《侏罗纪世界：进化 2》（Jurassic World Evolution 2）
《逆水寒》（Justice）
《生死轮回》 (Loopmancer)
《星际海盗》（Marauders）
《微软模拟飞行》（Microsoft Flight Simulator）
《午夜猎魂》（Midnight Ghost Hunt）
《骑马与砍杀 2：霸主》（Mount & Blade II: Bannerlord）
《永劫无间》(Naraka: Bladepoint)
NVIDIA Omniverse™
NVIDIA Racer RTX
PERISH
《传送门》RTX 版（Portal With RTX）
Ripout
《潜行者 2：切尔诺贝利之心》（S.T.A.L.K.E.R. 2:Heart of Chernobyl）
《炼狱神罚》（Scathe）
《仙剑奇侠传七》(Sword and Fairy 7)
《重生边缘》（SYNCED）
《指环王: 咕噜》(The Lord of the Rings: Gollum ）
《巫师 3：狂猎》（The Witcher 3: Wild Hunt）
《王权与自由》(THRONE AND LIBERTY)
《幻塔》(Tower of Fantasy)
Unity
虚幻引擎 4 & 5《战锤 40K: 暗潮》(Warham）