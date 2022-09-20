质的飞跃！英伟达推出 DLSS 3 技术，游戏性能提升 4 倍

IT之家 9 月 20 日消息，今晚，英伟达正式发布 DLSS 3 技术，将于 10 月 12 日随着 GeForce RTX 4090 GPU 的上市而首次亮相。

官方表示，DLSS 3 是一款由 AI 驱动的性能倍增器，开启 NVIDIA RTX 神经网络渲染游戏和应用的新时代。

据介绍，DLSS 3 由全新第四代 Tensor Core 和 GeForce RTX 40 系列 GPU 的全新光流加速器驱动，是 NVIDIA 广受好评的深度学习超级采样技术的最新版本，并拥有开创性的光学多帧生成功能。

光学多帧生成技术可生成全新帧，而不仅是像素，从而带来惊人的性能提升。基于 NVIDIA Ada Lovelace 架构的新光流加速器可分析两帧连续的游戏图像，并计算帧到帧中物体和元素的运动矢量数据，而不使用传统游戏引擎的运动矢量进行建模。这极大地减少了 AI 在渲染诸如粒子、反射、阴影和光照等元素时的视觉异常。

通过综合游戏中的一对超级分辨率帧，以及引擎和光流运动矢量，并将其输入至卷积神经网络，就能计算生成出新的一帧，这在实时游戏渲染中是首次实现。将 DLSS 生成的全新帧与 DLSS 超级分辨率帧相结合，使 DLSS 3 能用 AI 重建八分之七的显示像素，与没有 DLSS 相比，游戏性能提升了 4 倍。

由于 DLSS 生成帧在 GPU 上作为后处理执行，即使游戏受到 CPU 性能限制，也能从中获得游戏性能提升。对于受到 CPU 限制的游戏，例如物理计算密集型游戏或大型场景游戏，DLSS 3 令 GeForce RTX 40 系列 GPU 以高达两倍于 CPU 可计算的性能渲染游戏。

游戏方面，超过 35 款游戏和应用宣布即将支持该技术，该技术即将支持全球最热门的游戏引擎，如 Unity 和虚幻引擎。

支持的游戏和程序：