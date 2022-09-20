英伟达发布 Ada Lovelace 架构 GPU：4nm 工艺，性能翻倍，全新光线追踪技术

IT之家 9 月 20 日消息，今晚，英伟达正式发布 Ada Lovelace 架构 GPU。

黄仁勋表示，Ada 为游戏玩家提供了质的飞跃，并正在为完全基于仿真的未来游戏铺路。

IT之家了解到，Ada Lovelace 架构 GPU 流式多处理器具有高达 83 TFLOPS 的着色器能力，吞吐量超过上一代产品 2 倍。第三代 RT Cores 的有效光线追踪计算能力达到 191 TFLOPS，是上一代产品 2.8 倍。第四代 Tensor Cores 具有高达 1.32 Petaflops 的 FP8 张量处理性能，超过上一代使用 FP8 加速性能的 5 倍。

英伟达介绍了着色器执行重排序（SER）技术，通过即时重新安排着色器负载来提高执行效率，从而更好地利用 GPU 资源。作为与 CPU 的乱序执行一样的重大创新，SER 为光线追踪带来最高可达 3 倍的性能提升，整体游戏性能提升可高达 25%。

此外，Ada 光流加速器带来 2 倍的性能提升，使 DLSS 3 能够预测场景中的运动，使神经网络能够在保持图像质量的同时提高帧率。

能效方面，Ada Lovelace 架构 GPU 采用 TSMC 4N 定制工艺技术，实现了高达 2 倍的性能功耗比飞跃。

编码器方面，Ada Lovelace 架构 GPU 采用双 NVIDIA 编码器（NVENC），将输出时间至多缩短一半，并支持 AV1。OBS、Blackmagic Design DaVinci Resolve、Discord 以及更多的公司都已在采用 NVENC AV1 编码器。

英伟达还介绍了全新的新光线追踪技术：

全新第三代 RT Cores 可以提供 2 倍的光线与三角形求交性能，以及两个全新的重要硬件单元。Opacity Micromap 引擎将光线追踪的 Alpha-Test 几何性能提升 2 倍；而全新的 Micro-Mesh 引擎可动态生成微网格，以产生额外的几何图形。Micro-Mesh 引擎可在提升几何图形丰富度的同时，不以传统复杂几何图形处理的性能和存储成本为代价。