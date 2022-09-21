美加州监管机构：2035 年停售燃油车是个“最佳时期”

北京时间 9 月 21 日早间消息，据报道，当地时间周二，美国加州清洁空气监管机构负责人表示，该州选择 2035 年作为停止纯汽油新车销售的最后期限，这个时间是“最佳时机”，此举将大幅减少排放，而且对汽车行业来说也是现实可行的。

加州空气资源委员会（CARB）主席丽安娜・兰多夫（Liane Randolph）在气候周活动期间表示：“我们必须认识到汽车制造商在哪里，供应链在哪里，生产设施在哪里。我觉得我们找到了一个“最佳时期”。”

今年 8 月，CARB 表示，在加州州长加文・纽森（Gavin Newsom）发布 2020 年行政命令，规定该州将于 2035 年停售燃油新车后，并要求届时在加州销售的所有新车都必须是纯电动车或插电式混合动力车。CARB 表示，2037 年，这些规则将使轻型车辆造成的烟雾污染减少 25%，并在 2035 年时，使传统燃油汽车的销量减少 950 万辆。汽车制造商在 2035 年可以将不超过 20% 的车型作为 PHEV 出售。

加州并没有像一些环保组织或特斯拉那样积极，他们敦促在 2030 年前停止使用新的汽油动力汽车。

此前美国总统乔・拜登（Joe Biden）呼吁到 2030 年所有新车销售的 50% 为电动车或插电式混合动力车，但是他并不认可为传统燃油汽车的销售制定淘汰日期。

一些之前采用了加州零排放车辆规则的州尚未签署更严厉的 2035 年淘汰日期。科罗拉多州环境机构的一位发言人表示：“科罗拉多州当然不是加州，科罗拉多州有我们自己的计划。”

兰多夫称：“一些州现在已经准备好接受 2035 年目标，而其他州也将随着环保车型的不断推出而变得更加适应。”

她透露，监管机构正在对中型和重型卡车进行其他交通减排工作。她还补充说，该州正在“非常努力地将帝王谷作为电动汽车的潜在锂金属来源”。