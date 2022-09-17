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中国信通院：二季度我国上市手机中后摄个数 2 个及以上的款型占比为 64.3%

2022/9/17 20:29:38 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 9 月 17 日消息，昨日，中国信通院发布报告称，2022 年第二季度，我国手机大屏化、高分辨率化、高像素摄像头配置、高内存配置等性能特点集中体现在 5G 手机产品，5G 手机继续呈现高性能化的发展趋势；手机摄像头高像素占比稳步增长。

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IT之家了解到，中国信通院数据显示，2022 年第二季度我国上市的手机中：

  • 5 英寸及以上大屏手机款型占比 81.6%，其中 5G 手机大屏占比达 100%，4G 手机大屏占比为 59.5%。

  • 高清手机（HD720 及以上）款型占比为 78.6%。5G 手机高清款型占比为 100%，4G 手机高清款型占比为 52.4%。

  • 屏幕占比超过 70% 的手机款型占比达到 79.6%，其中 5G 手机屏占比超过 70% 的手机款型占比为 100%。

摄像头配置方面，2022 年第二季度我国上市手机中后置摄像头个数 2 个及以上的款型占比为 64.3%；4G 手机中后置摄像头个数 2 个及以上的款型占比为 26.2%，5G 手机中后置摄像头个数 2 个及以上的款型占比为 94.5%。

内存容量方面：2022 年第二季度我国上市的手机中 RAM 内存容量 为 2GB 及以上的款型占比为 82.6%ROM 内存容量为 128GB 及以上的款型占比为 78.6%

  • 4G 手机中 RAM 内存容量为 2GB 及以上的款型占比为 61.9%，5G 手机中 RAM 内存容量均在 4GB 及以上。

  • 4G 手机中 ROM 内存容量为 128GB 及以上的款型占比为 52.4%，5G 手机中 ROM 内存容量为 128GB 及以上的款型占比为 100%。

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关键词：手机摄像头

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