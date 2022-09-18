手机直连卫星时代来了？我国卫星通信相关企业已达 2.5 万余家

IT之家 9 月 18 日消息，据央视报道，截至目前，我国卫星通信相关企业 2.5 万余家；其中，2022 年 1-8 月新增注册相关企业 5540 余家，月平均增速达 39.1%。

华为和苹果本月相继举行了秋季发布会，推出新一代旗舰手机，其中最引人瞩目的卖点就是“直连卫星”的功能，即在地面没有网络信号的情况下，通过卫星将文字和位置信息向外发出。

虽然我们用不上苹果 iPhone 的卫星直连功能，但 Mate 50、Mate 50 Pro 系列手机这项“向上捅破天”的技术大家都可以体验到。据介绍，这是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，预计各大厂商接下来还会推出更多类似产品。

值得一提的是，手机芯片制造商联发科之前也已经宣布已经完成全球首次 5G 非地面网络卫星手机网络连线测试，而吉利旗下星纪时代公司将推出全球首款直连低轨卫星的消费级手机。

IT之家曾报道，我国于 9 月 13 日成功发射了“中星 1E”卫星。该卫星主要为用户提供高质量的话音、数据、广播电视传输服务。

之后，我国还将在 2023 年初发射首颗超百 GB 容量的高通量卫星――中星 26 号，该卫星是我国第一颗系统设计和运营服务整体性能匹及国际水平的高通量卫星。

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