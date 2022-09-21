夏普将于 9 月 26 日举行秋冬发布会，AQUOS sense7 外观现已曝光

IT之家 9 月 21 日消息，夏普已宣布将于 2022 年 9 月 26 日（周一）10:00 举行 AQUOS 系列秋冬新品发布会，预计将带来新款 AQUOS 智能手机。

IT之家了解到，夏普主要开发的机型包括旗舰“AQUOS R”、标准机型“AQUOS sense”系列，以及入门机型“AQUOS wish”系列，其中 AQUOS sense 系列往往会在每年下半年推出。

现在，有保护壳商家泄露了夏普 AQUOS sense7 的渲染图，镜头部分的设计与 AQUOS R7 相同，同样采用了 1 英寸传感器，但它有两个孔，看起来像双镜头相机。

虽然 AQUOS R7 也配备了两个摄像头，但它实际上包括一个不用于拍照的深度传感器，而 AQUOS sense7 的摄像头配置目前未知。

5 月发布的夏普 AQUOS R7 于今年 7 月在日本运营商软银开售，日版卖 189360 日元（约 9259.7 元人民币）。

IT之家了解到，夏普 AQUOS R7 采用 6.6 英寸 (WUXGA +) Pro IGZO OLED 显示屏，支持 1~240Hz 的可变刷新率，峰值亮度 2000 尼特，10 亿色，兼容杜比视界，显示屏和背面均采用了康宁 Gorilla Glass Victus 玻璃。配置方面，该机搭载高通骁龙 8 Gen 1、12GB 内存、256GB 存储空间，保留 3.5 毫米耳机孔，支持 1TB 的 microSD 卡拓展以及 FeliCa 功能。

相机方面，夏普 AQUOS R7 在发布时表示配备了“最新开发的 1 英寸 47MP 传感器”。据拿到手机的日媒 smhn.info，这款相机搭载了与小米 12S Ultra 同款的索尼 IMX989 CMOS。