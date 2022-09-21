屏幕可伸缩，胎死腹中的 LG Rollable 新上手视频流出

IT之家 9 月 21 日消息，在 LG 退出智能手机市场之前，该公司开发了一款独特的可卷曲智能手机 LG Rollable，LG 在 2020 年 9 月的 LG Wing 发布会上预热了该机，然后在 2021 年的 CES 上展示了该机的一个原型机，当时 LG 还称该机将在 2021 年上市，当然，随着 LG 于去年 4 月正式退出手机市场，这款手机也胎死腹中了。

虽然 LG Rollable 并未上市，但关于该机的图片、视频此前已多次在网上流出，据称是因为 LG 将该机卖给了其员工。现在韩国的一个 YouTube 频道发布了一个该机的详细开箱上手视频，让我们对这款手机有了更深的了解。

视频显示，LG Rollable 有着独特的零售包装，可以像手机的显示屏一样滑开，里面有手机、一些文件、一个充电头和一条 USB 线。

根据视频，LG Rollable 配备了高通公司的骁龙 888 SoC，12GB 内存、256GB 存储，以及 4500mAh 电池。正面是一块 6.8 英寸的柔性 POLED 显示屏，可以扩展成一个更大的 7.4 英寸屏幕。

在背面，LG Rollable 采用了双摄像头设置，包括一个支持 OIS 的 6400 万像素主摄像头和一个 1200 万像素超广角摄像头。手机还采用了一个圆形的指纹识别器，就在面向后方的摄像头模块下面。

有趣的是，LG Rollable 没有配备传统的电源键和音量键。相反，该设备在左侧边缘设有触摸感应控制，用来开关屏幕和调整音量。

当然，重点是 LG Rollable 的显示屏，可以通过两指滑动的手势无缝地扩展和收缩，用户界面也会自动调整，以适应变化的外形。UI 的转换看起来相当流畅，即使是在 YouTube 这样的应用中。

虽然拥有一个可伸缩的显示屏意味着手机不会像三星的可折叠手机那样有明显的褶皱，但显示屏的可伸缩部分看上去还是有一些褶皱。此外，可伸缩部分在结构上并不像显示屏的其他部分那样结实，在按压时很容易发生弯曲。

IT之家了解到，其他 OEM 厂商正在开发类似的智能手机，可以期待在未来此类手机的出现。