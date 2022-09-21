英伟达 Hopper 架构 H100 GPU 全面投产，年底将有超 50 款服务器型号面世

IT之家 9 月 21 日消息，据英伟达官方消息，英伟达于今日宣布 NVIDIA H100 Tensor Core GPU 全面投产，NVIDIA 全球技术合作伙伴计划于 10 月推出首批基于开创性 NVIDIA Hopper 架构的产品和服务。

IT之家了解到，H100 于 2022 年 4 月发布，由 800 亿个晶体管组成，并采用了众多开创性的技术，包括强大的全新 Transformer 引擎和 NVIDIA NVLink 互连技术，以加速最大规模的 AI 模型，如高级推荐系统和大型语言模型，并推动对话式 AI 和药物发现等领域的创新。

英伟达表示，H100 使企业能够削减 AI 的部署成本，相较于上一代，在提供相同 AI 性能的情况下，可将能效提高 3.5 倍，总体拥有成本减少至 1/3，所使用的服务器节点数也减少至 1/5。

NVIDIA DGX H100 系统现在也已开始接受客户预定。该系统包含 8 个 H100 GPU，FP8 精度的峰值性能达到 32 PFlops。每个 DGX 系统都包含 NVIDIA Base Command 和 NVIDIA AI Enterprise 软件，可实现从单一节点到 NVIDIA DGX SuperPOD 的集群部署，为大型语言模型和其他大规模工作负载的高级 AI 开发工作提供支持。

全球领先的计算机制造商所提供的搭载 H100 的系统预计将在未来几周内发货，到今年年底将有超过 50 款服务器型号面市，2023 年上半年还将有数十款型号面市。已在构建系统的合作伙伴包括源讯（Atos）、思科、戴尔科技、富士通、技嘉科技、慧与、联想和超微。