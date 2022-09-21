英伟达 DLSS 3 加持，《微软模拟飞行》帧数翻倍

IT之家 9 月 21 日消息，据英伟达官方消息，随着 NVIDIA DLSS 3 的引入，《微软模拟飞行 (Microsoft Flight Simulator)》将实现性能飞升。

英伟达表示，DLSS 超分辨率可通过渲染更少的像素，有效提升 GPU 受限情况下的性能。但是，“微软模拟飞行 (Microsoft Flight Simulator)”可以在高端 GPU 上实现 CPU 限制。在这种情况下，DLSS 3 的光学多帧生成能够通过创建从未接触过 CPU 的全新帧来缓解 CPU 瓶颈，并将 FPS 提升高达 2 倍。

据介绍，“微软模拟飞行 (Microsoft Flight Simulator)”是令人惊艳且广受好评的飞行模拟器游戏。该游戏真实再现热门飞机造型，并与地球的精确地图相结合；同时通过定期免费更新，为世界上人流量最大的城市、机场和区域添加大量精心设计的细节。

在“微软模拟飞行 (Microsoft Flight Simulator)”中，对地球的 1:1 真实再现对于功能极其强大的 PC 而言也是挑战。为提供帮助，Asobo Studio 和 Microsoft 将 NVIDIA DLSS 3 引入游戏。

IT之家了解到，英伟达 RTX 4090 将在 10 月 12 日上市，RTX 4080 将在 11 月上市，DLSS 3 也将同步推出，详情请见：

《英伟达 RTX 4090 发布！两倍 RTX 3090 Ti 游戏性能，12999 元起》

《英伟达 RTX 4080 16G｜12G 发布：性能超 RTX 3090 Ti，7199 元起》