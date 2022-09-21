英伟达发布 Racer RTX 赛车小游戏：有史以来最逼真的遥控车渲染效果

IT之家 9 月 21 日消息，为让用户更好地了解 GeForce RTX 40 系列显卡为游戏带来的全新可能性，英伟达发布 Racer RTX 赛车小游戏，可以在今年 11 月免费下载并试玩。

英伟达表示，您可以控制造型逼真、操控精准的遥控汽车在 4 个风格迥异的场景中纵横驰骋，这些场景中布满如照片般逼真的物体，均由 NVIDIA Omniverse（3D 内容创建和协作平台）实时进行仿真。基于 Universal Scene Description (USD) 的级别包括 1811 个手动建模、带纹理的仿真素材对象，由分散在 12 个时区的 NVIDIA 艺术家使用 Omniverse 在 3 个月内构建而成。艺术家们使用自己喜欢的设计和内容创作工具（例如 Autodesk 3ds Max、Maya、Blender、Modo、Maxon ZBrush、Adobe Substance 3D Painter、Substance 3D Designer、Photoshop、Illustrator、Rizom UV 和 SideFX Houdini），通过 USD 文件格式实现互操作性，共同为共享的 Omniverse 世界做出了贡献。

借助 GeForce RTX 40 系列显卡和 NVIDIA DLSS 3 的颠覆性光学多帧生成技术的强大功能，每个环境均完全采用全景光线追踪技术，在 4K 分辨率下以 60 FPS 的帧率进行渲染。NVIDIA RTX 直接照明 (RTXDI)、NVIDIA 基于储层的时空重要性重采样全局光照 (ReSTIR GI)、多次光线反射和基于多次光线的计算甚至可在游戏中实时打造出阴影更准确、光照效果更逼真的世界。根据时间的变化，白天的环境光照效果会相应地瞬时更新，晚上可以通过开灯或其他灯光效果瞬时改变场景。

最终可在 PC 上实现的准确而实时的仿真效果。环境中的事物不是静态道具，而是刚体、布料和流体模拟仿真。棒球滚动，玩具被撞倒，因为现实世界的物理规律是实时计算的。材质描绘准确，环境中的一切均可完全交互，并以高帧率向您呈现全光线追踪效果。

IT之家了解到，英伟达 RTX 4090 将在 10 月 12 日上市，RTX 4080 将在 11 月上市，详情请见：

《英伟达 RTX 4090 发布！两倍 RTX 3090 Ti 游戏性能，12999 元起》

《英伟达 RTX 4080 16G｜12G 发布：性能超 RTX 3090 Ti，7199 元起》