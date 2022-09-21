《逆水寒》与英伟达发布“拂云庭”实机视频，演示路径追踪技术

IT之家 9 月 21 日消息，据英伟达官方消息，今年，网易发布了“拂云庭 (Fuyun Court)”更新，展示了路径追踪升级带来的出色效果。这个新场景将于 10 月 13 日“逆水寒 (Justice)”游戏更新后向所有玩家开放。

据官方介绍，路径追踪通过 NVIDIA RTX 直接照明 (RTXDI)、像素完美的阴影、令人惊叹的反射和之前看不到的水面折射，在“逆水寒 (Justice)”中提供令人难以置信、如照片般逼真的细节，昼夜都有自然的全局光照，由 NVIDIA 基于储层的时空重要性重采样全局光照 (ReSTIR GI) 提供，光线准确无误。

表面和纹理拥有令人惊叹的基于物理效果的细节，可确保这些效果能够以自然、逼真的方式交互，从而增强画质和沉浸感。为了对光线追踪结果进行降噪，“逆水寒 (Justice)”利用了 NVIDIA Real Time Denoiser (NRD)。

IT之家了解到，英伟达 RTX 4090 将在 10 月 12 日上市，RTX 4080 将在 11 月上市，详情请见：

《英伟达 RTX 4090 发布！两倍 RTX 3090 Ti 游戏性能，12999 元起》

《英伟达 RTX 4080 16G｜12G 发布：性能超 RTX 3090 Ti，7199 元起》