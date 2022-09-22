消息称一加 11 系列主打性能质感，将采用 2K 柔性屏 + 50MP 主摄

IT之家 9 月 22 日消息，今年 1 月 11 日，一加发布了一加 10 Pro 旗舰手机，该机搭载骁龙 8 Gen 1 处理器，起售价 4699 元。此后，一加又发布了一加 10R、一加 10T 等机型。今日，有博主带来了一加下一代旗舰手机 —— 一加 11 系列的配置信息。

据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，一加 11 系列主打性能质感，该机将配备最新的高通骁龙 8 Gen 2 处理器性能铁三角（可能为 LPDDR5X+UFS 4.0）。同时，一加 11 系列还将采用 2K 柔性屏和百瓦闪充大电池。影像方面，一加 11 系列后置三摄，其中主摄为 5000 万像素摄像头。不过，一加 11 系列没有潜望镜头，也没有 1 英寸超级大底等配置。

▲ 一加 11 Pro 渲染图 | 图源：Smartprix & OnLeaks

9 月 12 日，OnLeaks 与 Smartprix 根据获得的部分图像，带来了一加 11 Pro 的早期渲染图。渲染图显示，一加 11 Pro 将采用左上角单孔曲面屏，并且背面设计迎来较大变化 —— 后摄模组由前代的矩形变为“半药丸形”。

据IT之家此前报道，91mobiles 引援消息人士 Steve Hemmerstoffer 称，一加 11 Pro 将采用 6.7 英寸挖孔屏，前置 1600 万像素自拍摄像头，后置三摄分别为 5000 万像素主摄、4800 万像素超广角摄像头、以及支持 2 倍光学变焦的 3200 万像素长焦摄像头。