4599 元起，华硕腾讯 ROG 游戏手机 6 天玑版今日开售：搭载天玑 9000+ 芯片

IT之家 9 月 22 日消息，华硕玩家国度 ROG 6 游戏手机天玑版和天玑至尊版均采用最新联发科天玑 9000+ 5G 移动平台，采用了 16GB 的 LPDDR5X 内存及 512GB 的 UFS3.1 闪存，新机今日正式开售。

ROG6 天玑版 4599 元

ROG6 天玑至尊版售价 7999 元

这两款新机皆采用太空灰配色，搭载天玑 9000+ 芯片，其它方面与 ROG Phone 6 基本一致相同。

至尊版比其他机型重 8 克，背面配备 6 Pro 的 ROG Vision 显示屏。

此外，至尊版引入了全新的“酷冷风动阀“设计，作为一个可开启的散热阀门，与 ROG 酷冷风扇 6 和内部的超薄均热板上的散热鳍片共同作用，使冷空气直吹散热鳍片，从而对 SoC 模块区域进行有效散热，以实现卓越冷却效果。

IT之家了解到，该机采用了 6.78 英寸 2448x1080 分辨率 AMOLED 屏，三星 E4 发光材料，支持 165Hz 刷新率（60、90、120、144、165Hz 可调），720Hz 触控采样率，前置 12MP 自拍镜头。

其他方面，该机采用了 后置 50MP（IMX766） +13MP+5MP 三摄，内置 6000mAh 电池，支持 65W 快充，支持旁路充电，侧边充电接口，保留 3.5mm 耳机孔，采用 X 轴线性马达（瑞声科技 1016），支持 IPX4 防水，对称双正向扬声器（瑞声科技 1216P） 。