华硕 ROG 游戏手机 6 天玑版 / 天玑至尊版发布：搭载天玑 9000+，还有蝙蝠侠版本

IT之家 9 月 19 日消息，今年 7 月份华硕推出 ROG Phone 6 和 6 Pro 时，并没有推出超大杯版。现在这个问题已得到解决，华硕刚刚推出了该系列的最新两款新机型 ——ROG Phone 6D（国行名叫 ROG 游戏手机 6 天玑版）和 ROG Phone 6D Ultimate（国行名叫 ROG 游戏手机 6 天玑至尊版）。

ROG Phone 6D（左）和 ROG Phone 6D Ultimate（右）

ROG Phone 6D 是华硕首次搭载联发科处理器的游戏手机，新机采用了天玑 9000 + 处理器。华硕说这样做是为了给用户提供更好的选择，不过新机不会在北美市场发售。

ROG Phone 6D 新机主要是改用了天玑 9000 + 处理器，都采用华硕的 GameCool 6 CPU 冷却解决方案，此外 Phone 6D Ultimate 有一个额外的功能，即空气动力散热阀（AeroActive Portal），可以与 AeroActive 风扇配合工作，以更好地实现散热。

另据博主 @数码闲聊站 称，ROG Phone 6D 新机首发天玑 9000 + 满血灰烬版，频率识别为 1*3.35GHz X2+3*3.2GHz A710+4*1.8GHz A510，GeekBench 5 单核成绩 1.4K，多核成绩 4.6K+。

除此以外，这两款新机的其它方面都与 ROG Phone 6 相同，两款手机都有一块 6.78 英寸的三星 AMOLED 屏幕，刷新率高达 165Hz，支持 HDR10+，覆盖康宁大猩猩玻璃 Victus，支持 IPX4，提供双扬声器、3.5 毫米插孔，USB-C 端口采用侧面安装，内置巨大的 6000mAh 电池，支持 65W USB PD 充电。

ROG Phone 6D 和 6D Ultimate 将采用一种新的哑光颜色，华硕称之为太空灰。尽管 6D 的重量与该系列的其他手机相似，但 6D Ultimate 将比所有其他机型重 8 克，6D Ultimate 还将在背面配备 6 Pro 的 ROG Vision 显示屏。值得一提的是，ROG 手机 6 和 6 Pro 的配件也与新的 6D 和 6D Ultimate 兼容。

新机还配备 16GB 的 LPDDR5X 内存和 UFS 3.1 SSD 存储，6D Ultimate 没有提供 6 Pro 的 18GB 内存，华硕对此的解释是，“LPDDR5X 的最大容量是 16GB”。

ROG Phone 6D 和 6D Ultimate 的另一个变化是 GPU，以前的机型使用高通 Adreno 730，新手机将采用 ARM Mali-G710 GPU。

相机部分保持不变，后置主摄为 5000 万像素 1/1.56" 传感器，拥有 1.0μm 像素和 f / 1.9 镜头，辅以 1300 万像素 f / 2.2 超广角摄像头和 500 万像素微距摄像头。自拍摄像头是一个 1200 万像素的传感器。

有趣的是，华硕还推出了 ROG Phone 6 蝙蝠侠版，该设备的背面有一个新的 RGB Logo，是根据蝙蝠侠的徽章设计的，还有定制的壁纸和图标样式、动画、声音效果等。华硕还捆绑了大量的配件，包括一个有趣的蝙蝠信号投影仪，可以将著名的蝙蝠信号投射到附近的表面，以及一个用于携带设备和配件的硬壳箱。官方称，这款手机有一个特殊的表面处理，当被光线照射时，能模仿被探照灯穿透的阴天夜空。

ROG Phone 6 Batman Edition 将在北美市场配备骁龙 8+ Gen 1 处理器，在其他市场配备天玑 9000 + 处理器，除了设计上的变化外，配置与 ROG Phone 6/6D 完全相同。华硕还没有宣布该设备在北美的价格，但搭载天玑 9000 + 的版本售价 1199 欧元（约 8404.99 元人民币）。

IT之家了解到，标准版 ROG Phone 6D 在英国的售价为 799 英镑（约 6384.01 元人民币），预计将在未来几周内推出，ROG Phone 6D Ultimate 售价为 1199 英镑（约 9580.01 元人民币），内含 AeroActive 风扇。