微星介绍新款 RTX 4090 超龙显卡：3.75 槽厚，10 热管散热

IT之家 9 月 22 日消息，微星官方现已更新新款 SUPRIM 系列超龙显卡的高清图和介绍信息。

微星表示，SUPRIM 系列专为效能、效率和荣誉而设计。使用微星最先进的 TRI FROZR 3S 空气散热系统进行散热，通过 TORX FAN 5.0、多达 10 个散热管、全新 3.0 波浪曲线散热鳍片和导流鳍片，大幅提升显示卡的散热效能。

在核心区域，RTX 4090 使用了散热速度更快的均热板，发丝纹金属外壳与背板赋予显示卡装甲美感，同时也提升了卡的强度。RGB Mystic Light RGB 灯效支援数百万种流光色彩，支持客制化动态照明。通过双 BIOS 功能，使用者只需轻按一下开关，即可快速轻松切换低噪模式或高效能效能。

微星表示，新一代 SUPRIM 系列显示卡无论是效能或是尺寸皆令人震撼，RTX 4090 的型号使用 3.75 个插槽。

此外，为了防止显卡弯曲，微星还推出了一款支架。

以下是这款显卡的参数信息：

IT之家了解到，英伟达 RTX 4090 将在 10 月 12 日上市，RTX 4080 将在 11 月上市，详情请见：

《英伟达 RTX 4090 发布！两倍 RTX 3090 Ti 游戏性能，12999 元起》

《英伟达 RTX 4080 16G｜12G 发布：性能超 RTX 3090 Ti，7199 元起》