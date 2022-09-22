苹果 iPhone 14 销售不及预期，消息称富士康拆除产线

IT之家 9 月 22 日消息，由于今年的标准版 iPhone 14 相较去年升级不大，既没有用上最新的 A16 处理器，不支持高刷、灵动岛功能，因此用户对于这部手机显然兴趣并不大，市场表现远不及 iPhone 14 Pro、Pro Max。

据时代财经报道，上个月富士康深圳和郑州厂区刚进入 iPhone 14 系列量产期，也就是生产旺季。但据一些富士康员工反映，富士康已经拆了不少生产线，据不完全统计，郑州富士康已拆或者将拆生产线的车间至少在 5 个以上。至于这些产品线生产的机型，提到车间产品时，工人们大都提到代码“27”，而“27”在郑州富士康代指 iPhone 14。

此前，分析师郭明錤在社交平台表示，苹果已要求鸿海（富士康）将 iPhone 14 的产线转为 iPhone 14 Pro 系列产线，这将有助于改善苹果今年第四季度产品组合及 iPhone 平均售价。之后他还表示，在产线转换后，iPhone 14 Pro、Pro Max 占整体 iPhone 14 系列出货量在 2H22 达 60%–65%(先前预估 55%–60%)，iPhone 14 Pro Max 为 iPhone 14 系列最受欢迎机种。

IT之家了解到，用户对 iPhone 14 的冷淡从官网和各大电商平台的供货就能看出来，目前苹果官网 iPhone 14 所有内存、颜色版本均有现货，而 iPhone 14 Pro、Pro Max 则基本要等 5-7 周。在拼多多、天猫、京东等电商平台上，iPhone 14 也均有现货可买，iPhone 14 Pro Max 则一机难求。

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