YouTube 博主评测苹果 iPhone 14 Pro 车祸检测功能：确实奏效了

IT之家 9 月 21 日消息，一位 YouTube 博主对 iPhone 14 / Pro 系列的车祸检测功能进行了完全碰撞测试，发现苹果的新紧急 SOS 功能可以在发生受控车辆碰撞时可靠地启动。

TechRax 今天发布了一段视频，可以看到他的团队远程控制一辆无人驾驶汽车，该汽车装有绑在驾驶员座椅头枕上的 iPhone 14 Pro，然后他们试图将其撞向静止的车辆。

在经历了一系列的险情以及增加了几辆破旧的道路车辆形成一堵墙以更容易撞击目标之后，遥控汽车成功地以低速碰撞，这可以被描述为典型的挡泥板弯曲碰撞。

在看似短暂的延迟之后，iPhone 14 Pro 的车祸检测功能会自动激活，并且手机会启动紧急 SOS 倒计时，该倒计时由团队手动取消，然后才能呼叫紧急服务。

在第二次成功的尝试中，汽车以更高的速度冲撞到墙壁上，它的引擎盖在碰撞中变成了手风琴状。同样，苹果的车祸检测功能被可靠地激活，然后再次由团队手动取消。

下面是视频：

虽然 TechRax 的测试结果并不一定证明该功能在现实世界中不受控制的严重碰撞中同样可靠，但它确实按预期激活的事实应该会给保持启用该功能的 iPhone 14 系列用户带来信心。

IT之家获悉，要激活车祸检测，iPhone 14 系列的运动传感器具有高动态范围陀螺仪和高 g 加速度计、GPS、气压计、麦克风和高级运动算法，必须协同工作才能准确检测碰撞。

默认情况下，苹果所有 iPhone 14 系列机型、Apple Watch SE 2、Apple Watch Series 8 和 Apple Watch Ultra 都支持车祸检测。

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