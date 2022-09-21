美版苹果 iPhone 14 Pro Max 详细拆解：使用塑料垫片替代 SIM 卡托盘

IT之家 9 月 21 日消息，维修网站 iFixit 今天分享了对 iPhone 14 Pro Max 的深度拆解视频，提供了对该机内部的详细介绍。值得注意的是，该拆解显示苹果用塑料垫片取代了美国机型上的 SIM 卡托盘。

iPhone 14 Pro Max 的 SIM 卡塑料垫片

在美国销售的所有四款 iPhone 14 机型都不再有实体 SIM 卡托盘，而完全转向使用 eSIM。拆解结果证实，苹果并没有将拆除托盘后腾出的内部空间用于其他组件或增加功能，而是用一块方形的塑料片填补了这个缺口。在美国以外的地区，所有的 iPhone 14 机型在这个空间里仍然配备有 SIM 卡托盘。

IT之家了解到，iFixit 提供了 iPhone 14 Pro Max 主板的特写图片，上面焊接了更快的 A16 仿生芯片和高通的骁龙 X65 调制解调器，后者可提供 5G 和卫星连接功能。

虽然标准版 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 可以从背面打开，并且采用了更易维修的设计，显示屏和背部玻璃面板很容易拆卸，但这些设计变化并没有延伸到 Pro 版机型。拆解结果显示，iPhone 14 Pro Max 还是只能从正面打开，背面玻璃不支持拆卸，该机的内部设计与 iPhone 13 Pro Max 基本没有变化。

iPhone 14 Pro 机型没有可拆卸的背玻璃，使得维修费用更高。在没有 AppleCare + 的情况下，苹果商店对 iPhone 14 Pro 机型的后玻璃破裂的维修收费为 3598 元和 3998 元，而标准 iPhone 14 机型的维修收费为 1298 元和 1548 元。

iFixit 本周早些时候分享了对 iPhone 14 的拆解，称赞了该设备更易于修复的内部设计，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 是自 iPhone 4S 以来第一款可以从设备背面打开的 iPhone 机型。iFixit 给 iPhone 14 的可维修性打出了 7 分，这是继 2016 年 iPhone 7 之后的最高分（满分 10 分），换言之，这是 6 年来最容易维修的一代 iPhone。