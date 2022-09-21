摩根大通分析师：今年底苹果 iPhone 14 中 5% 将由印度生产，2025 年印度将制造全球 25% 的 iPhone

IT之家 9 月 21 日消息，据报道，苹果计划到 2025 年将其四分之一的 iPhone 生产转移到印度，因为该公司希望使其供应链多样化，而不是过于依赖中国地区。

摩根大通分析师周三还表示，他们相信苹果将在 2022 年底将大约 5% 的 iPhone 14 生产转移到印度。

如果这种说法是准确的，这对苹果来说将是根本性的转变，因为苹果的大部分产品目前都是在中国生产的。目前，苹果大约 5% 的产品是在印度、越南和其他地方生产的。

印度于 2017 年开始与供应商纬创资通和富士康合作生产 iPhone。苹果于 2021 年在印度推出 iPhone 12，随后于 2022 年推出 iPhone 13。

IT之家获悉，2022 年 9 月 9 日发布的一份报告显示，印度企业塔塔集团正在与纬创资通进行谈判，以建立 iPhone 生产的合作伙伴关系。

该计划的进一步细节尚未得到证实，但塔塔集团可以购买纬创资通印度工厂的股权。两家公司也有可能建立新的装配厂。

苹果的保密性可能会阻碍印度的 iPhone 生产，因为该国需要遵守苹果的严格政策。据报道，当地高管检查了富士康的装配线，并努力寻找可能发生泄漏的所有潜在方式。

还有人担心印度海关官员打开包裹检查申报可能是产品泄漏的另一个渠道。

具有讽刺意味的是，印度也可能对苹果和 iPhone 构成挑战。印度政府正在研究为所有便携式电子设备采用通用充电器，这可能会给苹果带来更大的压力，要求其智能手机采用 USB-C 或者其他选择的接口。

2022 年 8 月 17 日，印度消费者事务部长 Rohit Kumar Singh 与制造商举行会议，开始探讨这个问题。