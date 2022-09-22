英国将对亚马逊、谷歌和微软云业务展开反垄断调查

北京时间 9 月 22 日下午消息，据报道，英国数字传媒监管机构“英国通信管理局（Ofcom）今日表示，将对亚马逊、谷歌和微软的云服务展开反垄断调查。

Ofcom 主要负责监管广播、通信和邮政服务，该机构今日称，将对包括云计算、互联网通信和智能设备在内的数字市场展开一系列调查。这意味着在审查美国大型科技公司方面，英国监管机构又迈出了新的一步。

Ofcom 表示，将首先调查亚马逊（AWS）、微软（Azure）和谷歌的云服务，以评估它们是否限制了创新，阻碍了该行业的公平竞争和发展。Ofcom 称，英国公共云基础设施市场的规模约为 150 亿英镑（约合 168.5 亿美元），而上述三家公司的云服务占到了约 81% 的营收。

Ofcom 计划在未来 12 个月内完成此次审查，并发布最终报告，其中将包括相关担忧和提出的建议。如果 Ofcom 发现这三家公司正在损害竞争，可能会采取进一步的行动。Ofcom 高管赛琳娜・查德哈（Selina Chadha）同时指出，目前 Ofcom 尚未就“这些云巨头是否从事反竞争行为”达成一致意见。

对此，亚马逊、谷歌和微软尚未发表评论。

除了云服务，Ofcom 还计划在明年对其他数字市场展开调查，包括个人消息（personal messaging）和虚拟助手（如亚马逊 Alexa）。Ofcom 称，该机构对 Meta 的 WhatsApp、苹果的 Facetime 和 Zoom 等服务如何影响传统通话和消息传递，以及数字助手、联网电视和智能音箱市场的竞争局势感兴趣。

查德哈在一份声明中称：“我们生活、工作、娱乐和做生意的方式，已经被数字服务改变了。但随着平台、设备和网络（服务于内容的）数量的不断增长，监管机构面临的技术和经济问题也随之增多。这就是为什么要启动这项调查的原因，我们要审查这些数字市场，找出任何竞争问题，并确保这些服务对依赖它们的人和企业公平和友好。”

当前，微软的云服务正面临欧盟委员会的正式调查。今年 3 月，微软云计算业务遭到了欧洲三家竞争对手的投诉，称微软破坏了云计算服务市场的公平竞争，限制了消费者的选择。