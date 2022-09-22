关掉开机音效，微软测试为 Xbox 游戏机增添静音启动功能

IT之家 9 月 22 日消息，为了让玩家开始游戏之前更好地沉浸在游戏世界，微软 Xbox 游戏机的开机音效充满节奏感，让人能够感受到一种未来科技感。不过，也部分玩家认为微软 Xbox 游戏机开机声音太吵，想要关闭开机音效。

今日，微软 Xbox 为预览体验成员推出了 2210.220919-2200 版本更新，除了修复已知问题之外，该版本还新增了一项功能。在该版本中，用户可在设置-常规-音量 & 音频输出-其他选项中开启或关闭静音启动功能。此前，由于微软 Xbox Series X|S 游戏机没有常规的 3.5mm 耳机接口，玩家并不能通过 3.5mm 耳机来防止 Xbox Series X|S 游戏机外放开机音效。

据IT之家此前报道，9 月 20 日，Xbox 工程负责人 Eden Marie 确认，从本月早些时候发布的 2206 更新开始，Xbox One 光盘游戏将不再强制进行联网检查。

9 月 7 日，微软 Xbox 为 Xbox Series X|S 推出了噪音抑制功能，该功能在 Xbox Party 语音聊天中可以降低对方的一些聊天噪音，例如对着麦克风大口喘气的声音、敲击手柄的咔嗒声或者播放音乐的声音，该功能在下载 Xbox 的最新系统更新后立即可用。