微软 Win11 2022 更新博客确认：Win10 22H2 正式版将于 10 月发布

IT之家 9 月 21 日消息，所有人都在关注 Windows 11 及其第一个功能更新（现已可供下载），但 Windows 10 对一些人来说也不能成为过去时。微软在一篇描述如何下载 Windows 11 2022 更新的博客文章中隐藏了关于即将到来的 Windows 10“功能更新”的微妙提醒。

由于 Windows 11 包含一些有争议的功能更改，并非每个用户都拥有较旧但仍然功能完善的硬件，因此需要准备好硬件以获取最新的操作系统。甚至微软也表示，如果用户的设备不符合 Windows 11 的条件，Windows 10 也是“不错的选择”。为了让客户满意，微软将继续为 Windows 10 提供服务，直到 2025 年 10 月。作为该服务的一部分，该操作系统将下个月获得更新。

与 Windows 11 将在 10 月份“moment”更新中获得一系列简洁功能不同，Windows 10 很可能会通过类似累积更新获得简单的 Build 版本提升。尽管如此，一些次要的新功能仍然可以在 Windows 10 中使用，例如稍微更新的任务栏，无论在哪里设置任务栏，现在都可以显示《新闻和兴趣》。

IT之家获悉，鉴于微软声称很少有人将任务栏放在屏幕顶部或侧边（原因之一），最终在开发 Windows 11 时不再允许用户更改任务栏位置。