微软发布 Win11 Beta 22621.601 和 22622.601，修复双 SIM 卡手机通话的 Bug

IT之家 9 月 22 日消息，微软今日向 Beta 频道发布了 Windows 11 Insider Preview Build 22621.601 和 Build 22622.601 (KB5017384) 版本更新。

Build 22622.601 = 默认开启新功能。

Build 22621.601 = 默认关闭新功能。

IT之家提醒，在默认关闭新功能（22621.xxxx）频道中的测试人员可以通过检查更新并选择安装更新以升级到另一个版本（22622.xxx）。

不过，在 Build 22621.601 和 Build 22622.601 中，微软美元带来任何新功能，只是修复了几个 Bug。

修复了点击锁屏上的网络图标没反应并导致锁屏界面崩溃的问题。

更新了智利夏令时的开始日期。它将于 2022 年 9 月 11 日开始，而不是 2022 年 9 月 4 日。

减少了动态主机配置协议在某些设备上处于睡眠模式时的耗电量。

修复了一个影响双卡通话的问题。如果您的手机选择了“无 SIM 卡”状态，并在设备上发起呼叫，双 SIM 卡功能将无法工作。

已知问题