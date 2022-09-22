微星发布 SPATIUM M570 PCIe 5.0 SSD，连续读写速度超 10GB / s

IT之家 9 月 22 日消息，据微星官方消息，今天，微星宣布推出全新的 SPATIUM M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 HS，读取速度高达 10GB / s，结合了最新的顶级 PCIe 第 5 代控制器技术，具有高品质 3D NAND 闪存和先进的散热技术。

据介绍，SPATIUM M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 HS SSD 采用青铜色铝制散热器，在存储性能方面实现了惊人的飞跃，与当前的 PCIe 4.0 SSD 相比，读 / 写速度提高了 1.5 倍以上。

IT之家了解到，SPATIUM M570 HS 采用群联 PS5026-E26 主控，符合 NVMe 2.0 和 M.2 2280 外形规格，有 1TB、2TB 和 4TB 容量。

据微星的测试表明，下一代 SPATIUM PCIe 5.0 SSD 可以达到超过 12,000MB/s 的连续读取速度和 10,000MB/s 的写入速度。在 RAID 0 配置下，与单个 PCIe 5.0 SSD 设置相比，下一代 SPATIUM PCIe 5.0 SSD 的传输速度甚至可以提高 170%。

目前，微星暂未宣布这款 SSD 的上市时间和价格。