俄罗斯、美国宇航员搭乘“联盟 MS-22”飞船进入国际空间站

IT之家 9 月 22 日消息，据新华社，俄罗斯国家航天公司宣布“联盟 MS-22”飞船已于 21 日与国际空间站完成对接，3 名宇航员顺利进入国际空间站，包括国际空间站第 68 远征队指令长谢尔盖・普罗科皮耶夫（俄罗斯）、飞行工程师德米特里・佩捷林（俄罗斯）和飞行工程师弗朗西斯科・卢比奥（美国）。

根据俄国家航天公司官网消息，俄罗斯昨天晚上在哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场用联盟 2.1a 火箭成功发射“联盟 MS-22 号”载人飞船，随后飞船成功进入预定轨道。“联盟 MS-22”飞船于今日 1 时 06 分与国际空间站俄罗斯舱段的“黎明”号小型试验舱完成对接。

美国可重复使用载人运输系统“航天飞机”于 2011 年停止运营，此后一直使用俄罗斯“联盟”飞船向国际空间站输送宇航员。2020 年后使用美国私营太空探索技术公司 SpaceX 可重复使用的“龙”飞船，从而恢复了本国的载人飞行。

IT之家曾报道，俄罗斯国家航天公司今年 7 月 14 日宣布和美国航天局签署协议，将交叉使用俄罗斯“联盟”飞船和美国 SpaceX 载人龙飞船将双方宇航员送到国际空间站。

官方表示，该协议旨在确保当发生与俄罗斯或美国飞船发射取消或严重延迟有关的异常情况时，国际空间站至少各有一名俄罗斯和美国宇航员分别服务于俄美舱段。

NASA 此前表示，SpaceX 的 Crew-5 乘组包括指挥官 Nicole Mann、飞行员 Josh Cassada、日本任务专家若田光一（JAXA），俄罗斯宇航员安娜・基基娜，最早发射日期目标定于 10 月 3 日，位置依然是肯尼迪发射场 39A。

《NASA：SpaceX Crew-5 乘组最早 10 月 3 日乘龙飞船去国际空间站，包括俄罗斯女宇航员》