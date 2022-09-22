苹果 AirPods Pro 2 无线耳机评测汇总：主动降噪确有改进，音质增强，电池续航 6 小时

IT之家 9 月 22 日消息，苹果 AirPods Pro 2 无线耳机将于 9 月 23 日星期五开始交付给客户，并在零售商店推出。现在首批 AirPods Pro 2 无线耳机评测已经出炉。

与初代 AirPods Pro 相比，AirPods Pro 2 售价 249 美元（国行 1899 元），采用 H2 芯片，具有更高的音频质量、更长的电池续航和高达 2 倍的降噪效果。用户可以直接使用耳机柄的触控操作控制媒体播放和音量调节、改进内置皮肤检测传感器，可以更准确地打开或关闭音频播放，以及新的 XS 耳塞选项。

IT之家获悉，新款 AirPods Pro 2 配备更新后的充电盒，内置扬声器和 U1 芯片，可通过精确定位支持 Find My、连接挂绳的开口以方便携带，以及 IPX4 级防水防汗性能。除了 Lightning 接口和 MagSafe 磁吸，该充电盒现在还可以使用 Apple Watch 充电器进行充电。

下面是 AirPods Pro 2 的评测摘要：

The Verge 的 Chris Welch 表示，主动降噪有“实质性”改进：

“苹果在主动降噪方面取得了可观的收益。该公司表示，平均而言，新实施的效果“最多”是初代 AirPods Pro 的两倍。虽然我缺乏任何科学的测量工具，但这种说法似乎并非不切实际。在办公室，我最近搬了桌子，现在坐在一个发出持续呼呼声的通风口附近。初代 AirPods Pro 在降噪模式下还能听到痕迹，但在 AirPods Pro 2 配对时它完全安静且难以察觉。如果其他人直接走到我的办公桌旁边，我仍然可以听到聊天的声音，但在大多数情况下，AirPods Pro 2 给了我足够的宁静。我还观察到在地铁上通勤时的合理改进，并且在日常穿越布鲁克林区时，整体街道噪音减少了。”

Chris Welch 还注意到整体音质有所改善：

“让我们深入研究音质。苹果完全重新设计了 AirPods Pro 中的放大器和驱动器，虽然这些驱动器的尺寸与 AirPods 3 中的相同，均为 11 毫米，但它们听起来更出色，并提供迄今为止所有 AirPods 中最干净、最动态的输出。”

Engadget 的 Billy Steele 实现了大约 6 小时的电池续航时间：

“在我的测试中，通过降噪、通透模式和通话混合使用了 6 小时 15 分钟。这比上一代（4.5 小时）要多，并且与现在的大多数竞争对手相当。当然，有些产品一次充电可提供 10 多个小时时间，但我测试过的降噪产品的平均时间约为 5 到 7 小时。更长的电池续航总是很好，但苹果耳机的六七个小时也足以让你度过工作日了。”

Gizmodo 的 Andrew Liszewski 描述了关于新的耳机柄的触控操作功能：