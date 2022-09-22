Canalys：全球 TWS 耳机 Q2 出货 6300 万部增长 8%，小米在中国反超苹果

IT之家 9 月 22 日消息，Canalys 现公布了最新的 TWS 市场研究报告。

报告显示，2022 年第二季度 TWS 是唯一实现增长的个人智能音频设备品类，同比增长了 8% 达到 6300 万部，其中印度市场是该品类实现增长的主要驱动力。

目前印度已经成为全球第三大 TWS 设备市场，本季度逆势而上，出货量大幅增长 55.0%。

此外，尽管出货量有所增加，但 TWS 市场价值下降了 2.9%，这意味着宏观经济的下行严重影响了厂商的利润。

全球市场第二季度，苹果、三星、小米、boAt、骷髏糖 (Skullcandy) 位列 Top5，分别增长 13%、13%、-38%、274%、-36%。

在中国大陆市场，除了 OPPO 外所有头部厂商 Q2 份额都有所下滑，但小米逆势而上反超苹果拿下本土第一。小米、苹果、漫步者、华为、OPPO 第二季度分别增长 -30%、23%、-20%、-13%、119%，漫步者和华为排名没有变化。

除此之外，全球五大市场中另外的美国、印度、俄罗斯、德国市场都有一定变化，苹果、OPPO 等厂商份额暴涨。值得一提的是，在印度市场中，苹果连 Top5 都没能进去。此外，小米在俄罗斯市场同样排名第一。

按地区划分：

IT之家曾报道，市场研究机构 Strategy Analytics 之前发布报告预测蓝牙 TWS 耳机将在 2022 年和 2023 年增长。

SA 认为，苹果在 TWS 市场中将继续领先，但由于通货膨胀市场份额将不断缩小。此外，疫情使投资减少、人力资本减少和全球供应链撤离，这些都抑制了 TWS 耳机市场长期潜在增长。

报告显示，印度是 TWS 市场增长最快的国家地区，到 2022 年将超过西欧市场，2023 年将超过北美市场。

分析师认为，苹果、小米、realme、JBL、vivo、OPPO、三星等各大厂商将面临蓝牙设备份额缩减的风险，预计苹果依然是引领 TWS 耳机市场。

《SA：苹果蓝牙 TWS 耳机市场份额正在缩小，但依然保持领先》