幸运买家提前两天收到苹果 Apple Watch Ultra

IT之家 9 月 22 日消息，Apple Watch Series 8 和 Apple Watch SE 2 于上周五上架了苹果在线商店。并将于 9 月 23 日也就是本周五正式上市。不过，已经有幸运的买家在 Apple Watch Ultra 正式开售之前就拿到了他的新手表。

这位 Reddit 用户分享了一张图，显示他通过 AT&T 预购了橙色 Alpine Loop 表带款的 Apple Watch Ultra。通常情况下，苹果新品都会在开售当天才会向用户交付，但这一次 AT&T 不知道为什么提前两天就交付了 Apple Watch Ultra。

从图中可以看到，Apple Watch Ultra 包装盒与其他 Apple Watch 不同，至少这个包装盒比原来的大很多。此外，苹果还附上了一份用户指南，其中有关于如何设置该新手表的图片和快速介绍。

有趣的是，苹果在包装盒内不但印有经典的 "苹果公司 加州设计" 的标语，还在一旁印上了 Apple Park 的坐标“37°20'05.6"N 122°00'32.3″W”。

他把苹果 Apple Watch Ultra 与他之前佩戴的 45 毫米款 Apple Watch 进行了对比，从图中大家可以直观地感受到 Apple Watch Ultra 有多么大。他还表示，Apple Watch Ultra 环形表带戴上和摘下相对来说更麻烦。

据苹果介绍，Apple Watch Ultra 采用大胆的全新设计，并新增为耐力型运动、野外探索与冒险活动打造的多种功能。Apple Watch Ultra 采用 49 毫米钛金属表壳与平面蓝宝石玻璃表镜，配备迄今面积最大、亮度最高的 Apple Watch 显示屏。可自定义的操作按钮方便用户快捷使用多种实用功能。

IT之家了解到，Apple Watch Ultra 拥有所有 Apple Watch 中最出色的电池续航表现，在正常使用条件下最长可达 36 小时。

此外，通过全新的低功耗设置，它的电池续航时间可延长至最高 60 小时，适合连续多日佩戴使用。

专为 Apple Watch Ultra 大面积显示屏设计的“寻路者”表盘包括融入时间显示区域的指南针，并提供了可容纳多达 8 项复杂功能的空间。

Apple Watch Ultra 同时带来 3 款新表带：野径回环式表带、高山回环式表带和海洋表带，分别以独特设计为每一场冒险提供安全舒适的佩戴体验。