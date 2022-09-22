华硕展示 RTX 40 系列 TUF Gaming 显卡：背板采用巨大通风口，气流增加 20%

IT之家 9 月 22 日消息，华硕新一代 RTX 40 系列硬核军工 TUF Gaming 显卡外观现已公布。

据介绍，RTX 40 系列 TUF Gaming 显卡的外观简洁硬朗，金属风外壳展现出一如既往的军工风格，显卡表面呈现哑光质感，黑灰色调使得显卡的整体独有风味，显卡上的 ARGB 灯光也为显卡的造型增添一抹亮色，而可拆卸的魔术贴环也为显卡的实用性加分，为玩家提供了额外的电缆管理选项。

IT之家了解到，这款显卡采用压铸一体式护罩，可直接与铝制背板配合，能够更好的加强整体结构，防止 PCB 下垂，同时加大散热气流。

背板边缘的巨大通风口允许更多空气从 Axial 风扇的散热片中流过，提供的气流比上一代 TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti 多 20%。TUF Gaming GeForce RTX 4090 使用 PCIe 5.0 标准的新型 16 针电源连接器，该连接器提供了一个强健的电源输送系统，电容器额定值为 20K，大电流功率级排列在 10+4 配置中。

英伟达 RTX 4090 将在 10 月 12 日上市，RTX 4080 将在 11 月上市，详情请见：

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