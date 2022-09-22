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顺丰控股：拟 10 亿元-20 亿元回购公司股份，实施员工激励方案

2022/9/22 23:06:44 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 9 月 22 日消息，顺丰控股发布公告，公司计划以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不低于 10 亿元且不超过 20 亿元，回购价格不超过 70 元 / 股。按回购金额上限 20 亿元、回购价格上限 70 元 / 股测算，预计可回购股数不低于 2,857.14 万股，约占公司目前总股本的 0.58%；按回购金额下限 10 亿元、回购价格上限 70 元 / 股测算，预计可回购股数不低于 1428.57 万股，约占公司目前总股本的 0.29%。

本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，包括公司已推出的 2022 年股票期权激励计划及未来拟推出的员工激励计划

IT之家获悉，今年 8 月底，顺丰控股发布了 2022 半年度报告，上半年，公司实现营业收入 1300.64 亿元，同比增长 47.22%；归属于上市公司股东的净利润 25.12 亿元，同比增加 230.61%；扣非后净利润 21.48 亿元，同比增加 550.20%。

用户数量上，截至 2022 上半年，顺丰控股活跃月结客户（企业用户）约 175 万家，较年初新增超 10 万家。截至 2022 上半年，个人会员（个人用户）数量规模达 5.37 亿，较年初新增 4600 多万。

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关键词：顺丰快递

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