苹果 iPhone 14 / Pro 系列搭载长江存储 NAND 属于乌龙，鉴定存储芯片不能只看外观

近期有不少媒体报道称，部分 iPhone 14 Pro 使用了长江存储的存储芯片（闪存），而引用的凭据则是威锋科技波哥早期的拆解评测视频。

威锋科技波哥在最新的 iPhone 14 Pro 的视频中表示: “最大的改变是这个硬盘，与 SE3 上使用的长江存储的硬盘体积相同。我们一开始也以为这也是长江存储的，但其实它是东芝。”

而威锋科技波哥在关于 iPhone 14 Pro MAX 的拆解视频中则表示:“拆掉这个主板贴纸，下面就是硬盘。从标注的数字上看不出来 SE3 上面这个小硬盘是长江存储的，我们拆 14 Pro 的时候过于激动，以为只要是这个小硬盘都是长江存储。我内心希望都是，但实际呢。”该视频之后通过软件进行查询，显示该硬盘厂家为东芝而非长江存储。

这样看来，iPhone 14 系列手机使用长江存储的存储芯片可能就是个乌龙事件了，那么这样的乌龙是怎样发生的呢？

芯片鉴定：外观



如果要鉴定一款芯片，第一件事就是看它的外观。外观主要是分为两个方面，封装和丝印。

芯片的封装简单来说就是指芯片产品最外部的那层壳，而从封装角度鉴别芯片就是看这层壳的尺寸大小以及具体形状。

以 LGA 3647 英特尔至强 CPU 和 LGA 2011 英特尔至强 CPU 为例，这两个系列的 CPU 显然使用了不同的封装。LGA 3647 所使用的封装明显更大，而且更接近于长方形。LGA 2011 的封装尺寸小，而且更接近于正方形。

但是仅凭封装鉴定芯片只能猜个大概，封装相同的芯片太多了。以 LGA 2011 英特尔至强 CPU 为例，E5-2660 使用的是这款封装、i7-4960X 使用的也是这款封装。

而到了 MOSFET、MUC、存储芯片这些领域，这样多款芯片使用一个封装的现象就更为常见了。

比如东芝在今年 6 月推出了五款新型 MOSFET 栅极驱动芯片，这五款新型 MOSFET 栅极驱动芯片虽然具体性能参数不同，但都使用了“WCSP6G”这种封装。

芯片厂商之所以将多款芯片采用同种封装发售，主要是为了设计复用。对于 CPU 来说，往往一款主板可以支持多个型号的 CPU。对于其它不使用插槽并需要焊接的芯片来说，则可以多款芯片共用一套外围电路或者 PCB 设计。

芯片的丝印就是指印刷或者刻在芯片表面上的代码，一般会包含芯片厂商商标、产品型号、性能参数等信息。

以英特尔至强系列 CPU 为例，在英特尔至强系列 CPU 的“丝印”上有版权标记、处理器型号、CPU 速度、序列号等信息。另外由于英特尔的芯片有不少是直接出售给消费者的，所以在英特尔的官网上也给出了这些丝印的具体所指代信息。

像英特尔这样的企业丝印信息会写得比较清楚详细，但有些专供其它企业内部使用的芯片，由于相应芯片的信息不需要提供给非专业人士，所以丝印信息就没有那么详细。对于专业人士，如果想要获取芯片的详细信息只需要通过查询厂商提供的芯片规格书即可。

以 iPhone 14 Pro 所使用的存储芯片为例，这上面就是一行字母数字组合，再加上一个内部识别所用的二维码，连生产厂商标记都没有。也就是说在没有相关厂商内部文档的情况下很难判断出来这个芯片到底出自哪家厂商。

另外对于存储芯片行业来说，不同芯片厂商为了产品兼容性推出相同封装的芯片产品是很正常的。

而这次乌龙事件就是因为芯片上的丝印无法查询，仅凭封装样式判断芯片是长江存储的。毕竟多种芯片使用同一封装的情况很普遍，所以这样的判断是很容易翻车的。

芯片鉴定：软件



很多软件都可以检测设备硬件、所用芯片的信息，在没有故意修改的情况下，软件识别的结果是相当准确的。

对于 PC 来说，我们可以用 AIDA64、HWiNFO、CPU-Z、鲁大师等第三方软件轻松查看电脑的配置信息。

除了第三方软件以外，设备制造商也会提供相应的软件用于检测和升级自己品牌的硬件。

以电脑中的硬盘为例，像英特尔、三星、东芝、西部数据都针对自家的硬盘产品推出了相应的管理检测软件。

比如英特尔 Memory and Storage Tool （英特尔 MAS）就可以检测电脑上安装的英特尔硬盘信息。

而对于手机来说也有类似的软件可以实现这类功能，比如爱思助手。以这台 iPhone SE3 为例，通过在爱思助手上的查询，这台手机硬盘的供应商为 Hynix（海力士）。

因此通过软件鉴别芯片其实是一种最简单准确的鉴别方式（无人为修改的情况下）。但这种软件的鉴别方式要求手机开机、手机激活之后才能使用。苹果方面又严格要求了不得提前开机激活，所以这种鉴别方法对于提前拿到手机想做测评的人来说是不可行的。

结语



1、苹果不允许提前将手机开机激活，否则会引来相应的惩罚。但如果不开机、不激活，只是拆开看看似乎是可行的。（并非从法律角度出发，仅从技术角度分析）一些发布较早的拆机评测视频实际也是这样做的。

2、在拆开查看的情况下，只能通过芯片的外观进行鉴别（即封装与丝印）。由于苹果不会公开丝印命名的相关文档，所以有些芯片是不能通过丝印鉴别的。

3、对于芯片行业来说，长得像不一定有血缘关系。仅凭封装“长得像不像”去鉴别芯片很容易翻车。

4、通过软件鉴别是鉴别芯片的重要手段之一，在没有故意修改的情况下鉴别结果是非常准确的。

5、在芯片丝印可查的情况下，通过芯片丝印也可以准确鉴别芯片型号。（芯片丝印被修改的情况下除外）

6、芯片丝印的修改主要是通过打磨原芯片丝印并印制新的丝印，或者直接更换芯片封装实现。