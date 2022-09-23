苹果 AirPods Pro 2 迎来首日更新，后续有望 OTA 支持无损音频

IT之家 9 月 23 日消息，继 Apple Watch Ultra 的 watchOS 9.0.1 之后，苹果又面向 AirPods Pro 2 推出了最新的新固件更新。这意味着首发用户一旦拿到这些新品，就会看到有系统更新可以安装。

苹果 AirPods Pro 2 固件的新版本是 5.0，5A377。截至目前，苹果还没有披露这个固件有什么变化。然而，对于 Apple Watch Ultra，我们知道开发团队已经在努力修复该设备上的麦克风音频问题。

对于 AirPods Pro 2，苹果可能正在做类似的事情。有趣的是，该公司还在测试 AirPods Max 的固件更新，该固件目前还没有提供给用户。有一个开发者发现苹果在这个固件中正在准备一个新的音频编解码器，以改善高级耳机的通话功能。

这个测试版固件有理由让我们期待，苹果可能正在为 AirPods Pro 2 准备无损音频方面的支持工作，因为目前蓝牙 5.3 还无法无损音频。

此外，苹果 iOS 16 代码中已经出现了支持 LC3 编解码器和 LE 音频的参考资料，有望后续带来 LE 音频的支持。值得一提的是，苹果的一位高级工程师也可以证实他们正在积极参与这个新标准。

有了 LC3 的支持，苹果将能够摆脱 AirPods 在用户耳朵上时的不同步现象，并通过低能耗标准改善电池寿命，同时注重效率和稳定性。

当然，目前还不清楚苹果何时才能真正实现这一功能。例如，虽然新款 Apple TV 4K 可以支持 120Hz 刷新率，但苹果还没有实装这一功能，这是一样的道理。

IT之家了解到，要想安装 AirPods 固件更新，你可以通过蓝牙连接到您的 iPhone，然后检查您的 AirPods 固件版本：