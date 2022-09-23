苹果 iPhone 折叠屏工程机曝光，横向竖向全都有

IT之家 9 月 23 日消息，接近屏幕供应链的数码博主 @刹那数码 表示，目前苹果已经有两款正在开发的折叠屏机型，分别是目前业界流行的横向对折和竖向翻盖式机型，不出意外的话也是供应链已经成熟的技术。

他透露，横向折叠的大屏版本尺寸为 8.9 英寸，相当于两台 Pro Max 合并起来的大小，最终量产版本可能还要更大一些；竖折机型则采用了 7 英寸屏幕，而且折叠后没有副屏。配色方面，他预计苹果会在明年 5 月才会确定最终商用版本。

作为参考，目前小米 MIX Fold 2 采用 8.02 英寸内屏，荣耀 MagicV 采用了 7.9 英寸内屏，华为 Mate Xs 2 展开后为 7.8 英寸，三星 Galaxy Z Fold 4 内屏为 7.6 英寸，OPPO Find N 为 7.1 英寸，华为 P50 Pocket 为 6.9 英寸，三星 Galaxy Z Flip4 为 6.7 英寸。

IT之家曾报道，天风国际分析师郭明錤此前也曾表示，苹果正在测试一款 9 英寸左右的可折叠显示屏设备，类似 iPhone 和 iPad 和混合体，但他认为传闻已久的 iPhone 折叠屏不太可能在 2025 年之前推出，但也只是预测。

郭明錤认为，苹果的可折叠产品的开发最初集中在中型设备上，然后是具有更大显示屏的设备，最后才扩展到像 iPhone 这样的小型设备。

TheLec 此前报道称，苹果正在与 LG 合作，为未来的苹果平板电脑和笔记本电脑开发一种可折叠的 OLED 显示面板，并配备超薄的盖板玻璃。

虽然苹果公司尚未推出可折叠智能手机，但其竞争对手三星、华为和小米早已经在市场上推出了此类设备，从曝光了大量专利能够看出，苹果肯定也在研发类似的设备，只是现在还未准备好推出。

近日，苹果公司就公布了一项专利，其中提到了用于可折叠智能手机等设备的“自我修复”技术。

该专利描述了既能最大限度地减少可折叠设备损害，又能在损害发生时进行修复的方法。专利显示，设备有一个铰链，允许在弯曲轴上进行弯曲。为了围绕弯曲轴弯曲而不损坏，显示屏可以包含具有柔性部分的显示屏覆盖层。

苹果称，这项技术可用于从“笔记本电脑等计算设备”到手机，甚至“更小的设备，如腕表设备、吊坠设备、可穿戴或其他类型的微型设备”。