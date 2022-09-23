不用羡慕苹果 iPhone 14 Pro，安卓“灵动岛”App 已上架谷歌 Play 商店

IT之家 9 月 23 日消息，在最新的 iPhone 14 Pro 系列中，苹果通过 iOS16 的巧妙设计为大家呈现出了一个堪称神来之笔的“灵动岛”，它可将原本的“叹号”形打孔区域很好地利用起来，从而一举将劣势转为优势，赢得无数粉丝称赞。

有外媒发现，一款模仿苹果 iPhone 14 Pro 系列中 iOS 16“灵动岛”UI 设计的 App 已经出现在了 Google Play 商店中，名为“dynamicSpot”，支持 Android 手机体验。

这款应用与大家了解的“灵动岛”类似，可以在智能手机顶部为用户提供不同的交互体验。

根据开发者的描述，在目前的形式下，它支持音乐播放控制、计时器、电池状态等功能，还将推出更多功能。包括苹果“灵动岛”所没有的个性化定制功能。

有了 dynamicSpot，你可以在你的设备上轻松获得 iPhone 14 Pro 的灵动岛功能！dynamicSpot 为你提供灵动岛迷你多任务功能，使你更容易获得最近的通知或手机状态变化。只需点击黑色的小弹窗就可以打开显示的应用程序，长按弹窗可以展开并查看更多的细节。 iPhone 的灵动岛是不能定制的，但 dynamicSpot 是可以的。你可以改变互动设置，选择何时显示或隐藏弹出窗口或哪些应用程序应该出现。

IT之家了解到，灵动岛是苹果为了弥补打孔屏的缺陷而设计出来的一种 UI 交互方式，从而巧妙地避开了屏幕面板本身的缺点，在提高屏占比的同时尽可能增强可玩性和趣味性。

在“灵动岛”中，iPhone 可以向用户显示各种类型的信息和控制，包括现在播放的音乐、计时器和其他系统级提醒，如 AirPods 连接等，但苦于大量第三方 App 尚未适配，目前这一功能还谈不上特别成熟。