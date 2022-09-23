男子寄鱼干到货只剩头尾，顺丰为“9 月以来连续热搜事件”致歉

IT之家 9 月 23 日消息，今日下午，顺丰集团发布声明称，9 月以来连续热搜事件，集团高度重视，即时责令专职团队检视现有相关流程是否满足客户的期望，同时调查事件全过程。同时，顺丰称“对于连续热搜引发的社会关切深表歉意”。

IT之家了解到，针对 9 月 22 日晚发生的“男子寄鱼干到货只剩头尾”热搜事件，顺丰称接到异常反馈后，公司按照流程制度第一时间启动调查，已基本排除收派运输环节异常，事件还在进一步调查中。顺丰集团发布的初步调查情况说明如下：

9 月 20 日，客户到我司营业站发件，托寄物是鱼干，单号 SF1154*****7578，快件是在监控下完成包装寄出的，到件外包装完好无损。9 月 21 日 11 点 45 分，当班业务员派送时，收方客户要求放到门卫室代收，当晚 19 点 30 分左右，收方客户表示在门卫室取件时发现物品有拆包痕迹。接到异常反馈后，我们按照流程制度第一时间启动调查，已基本排除收派运输环节异常，事件还在进一步调查中。

数据显示，顺丰控股 8 月速运物流业务营业收入 147 亿元，同比增长 10.47%；业务量 9.42 亿票，同比增长 9.15%；单票收入 15.61 元，同比增长 1.23%。