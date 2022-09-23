上半年全球半导体设备厂商营收排行：AMAT、光刻机巨头 ASML 前二

IT之家 9 月 23 日消息，今日，CINNO Research 发布报告称，2022 年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 营收合计达 473 亿美元（约 3344.11 亿元人民币），同比增加 4.2%，环比下降 7.6%。

2022 年第二季度，全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 营收合计达 239 亿美元（约 1689.73 亿元人民币），与 2022 年第一季度营收合计基本持平。

IT之家了解到，报告指出，入围 2022 年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 与 2022 年第一季度的 Top10 设备商相同，排名稍有变化。

美国公司应用材料（AMAT） 2022 年上半年营收超过 100 亿美元（约 707 亿元人民币），仍然稳居第一；

荷兰公司阿斯麦（ASML） 2022 年上半年的排名由 2022 年第一季度的第四恢复至第二；

美国公司泛林（LAM） 排名不变，位居第三；

日本公司 Tokyo Electron（TEL）由 2022 年上半年的排名由 2022 年第一季度的第二跌至第四。

此外，从营收金额来看，前四大设备商的半导体业务 2022 年上半年营收均已超过 76 亿美元（约 537.32 亿元人民币）。

▲ 2022 年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 | 图源：CINNO Research