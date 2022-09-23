上半年全球半导体设备厂商营收排行：AMAT、光刻机巨头 ASML 前二

IT之家 9 月 23 日消息，今日，CINNO Research 发布报告称，2022 年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 营收合计达 473 亿美元（约 3344.11 亿元人民币），同比增加 4.2%，环比下降 7.6%。
2022 年第二季度，全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 营收合计达 239 亿美元（约 1689.73 亿元人民币），与 2022 年第一季度营收合计基本持平。
IT之家了解到，报告指出，入围 2022 年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 与 2022 年第一季度的 Top10 设备商相同，排名稍有变化。
美国公司应用材料（AMAT）2022 年上半年营收超过 100 亿美元（约 707 亿元人民币），仍然稳居第一；
荷兰公司阿斯麦（ASML）2022 年上半年的排名由 2022 年第一季度的第四恢复至第二；
美国公司泛林（LAM）排名不变，位居第三；
日本公司 Tokyo Electron（TEL）由 2022 年上半年的排名由 2022 年第一季度的第二跌至第四。
此外，从营收金额来看，前四大设备商的半导体业务 2022 年上半年营收均已超过 76 亿美元（约 537.32 亿元人民币）。
▲ 2022 年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 | 图源：CINNO Research