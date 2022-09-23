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上半年全球半导体设备厂商营收排行：AMAT、光刻机巨头 ASML 前二

2022/9/23 15:44:13 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 9 月 23 日消息，今日，CINNO Research 发布报告称，2022 年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 营收合计达 473 亿美元（约 3344.11 亿元人民币），同比增加 4.2%，环比下降 7.6%

半导体

2022 年第二季度，全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 营收合计达 239 亿美元（约 1689.73 亿元人民币），与 2022 年第一季度营收合计基本持平

IT之家了解到，报告指出，入围 2022 年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 与 2022 年第一季度的 Top10 设备商相同，排名稍有变化。

  • 美国公司应用材料（AMAT）2022 年上半年营收超过 100 亿美元（约 707 亿元人民币），仍然稳居第一；

  • 荷兰公司阿斯麦（ASML）2022 年上半年的排名由 2022 年第一季度的第四恢复至第二；

  • 美国公司泛林（LAM）排名不变，位居第三；

  • 日本公司 Tokyo Electron（TEL）由 2022 年上半年的排名由 2022 年第一季度的第二跌至第四。

此外，从营收金额来看，前四大设备商的半导体业务 2022 年上半年营收均已超过 76 亿美元（约 537.32 亿元人民币）。

2022 年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名Top10

▲ 2022 年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 | 图源：CINNO Research

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关键词：半导体AMATASML

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