苹果 iOS 16 新 Bug 曝光：邮件应用收到含特定文本字符串的邮件时会闪退

IT之家 9 月 23 日消息，iOS 16 中的一个新 Bug 被曝光，该 Bug 可导致邮件应用闪退，只需要发送一封包含特殊文本字符串的电子邮件即可。

这个 Bug 是由 Equinux 公司发现的，该公司在分析垃圾邮件时发现了 iOS 16 的这个漏洞。该公司称，团队中的很多人遇到了 iOS 邮件应用崩溃问题，表现为在启动应用时立即闪退。

他们研究后发现，其团队人员都收到了同一封垃圾邮件，乍一看这只是一个很普通的 HTML 邮件。然而，看一下邮件标题就会发现，垃圾邮件发送者在“发件人”一栏中做了一些手脚。

通常情况下，邮件中的“发件人”字段是这样的：

发件人：sender@example.com。

但这封垃圾邮件的“发件人”字段有几个额外的字符，就是这些字符导致了邮件应用崩溃。

据 Equinux 称，这意味着“任何人都可以向任何 iOS 16 用户发送一封可以使他们的邮件应用崩溃的邮件”。他们在网站上创建了一个表单字段，可以用来测试这个 bug，他们把它称为“Mailjack”。

Mailjack 可以影响任何运行 iOS 16（稳定版）、iPhone14 上的 iOS 16.0.1 和最新的 iPadOS 16 测试版的设备上的邮件应用，不过一些邮件服务，包括 Gmail、Outlook 和 Hotmail 会重写收到的邮件，以防止类似事情发生。

此外，Gmail 和雅虎会完全阻止这些恶意电子邮件，但是 iCloud 邮件却没有这样做，这是苹果自家的邮件服务。

该邮件也可能归类到“垃圾邮件”收件箱中，如果是这样，那么每次查看垃圾邮件收件箱时邮件应用才会崩溃，这比该邮件出现在主收件箱中要好一点。

目前，解决这个问题的办法是，在不运行 iOS 16 的设备上或通过不同的邮件客户端从账户中删除该垃圾邮件。

IT之家了解到，目前苹果还未对此做出回应。