金山办公与中国三星达成合作：加强多屏办公生态融合，推动更多跨设备协同办公方案落地实施

IT之家 9 月 23 日消息，今天，金山办公与中国三星签订战略合作协议，双方将结合各自优势，在移动办公领域展开深度交流与合作，加强多屏办公生态合作融合，推动更多跨设备协同办公方案的落地实施。

在移动办公领域，三星和金山办公在 Galaxy Z Fold 3 上推出了独有的立式交互及演讲者模式。今年，双方在 Galaxy Z Fold 4 上又合作推出 S Pen 手写编辑功能，全新输入方式结合 Fold 大屏带来更好地移动轻办公体验。

“未来，双方将在移动协同办公领域展开更加密切合作，整合 WPS 办公领域优势资源及三星在终端硬件、系统方面优势，在移动端文档管理、文档处理等方面共同提供创新性移动办公体验。同时，双方将共同探讨在多设备、多人协同办公领域更多深度合作可能性，基于场景及用户需求构建多设备协同办公方案，积极推进多设备协同办公方案的落地实施，合力打造协同办公新体验。”

金山办公针对各种不同办公场景、用户对多端、多人协作办公需求，WPS 均已打通适配，包括手机、平板电脑、智能电视等。IT之家获悉，截至 2022 年 6 月，金山办公主要产品月活设备数已经超过 5.7 亿，其中 WPS Office PC 版月活设备数达 2.32 亿，移动版月活设备数达 3.34 亿。

三星也在整合旗下硬件产品，打通设备间的壁垒，通过多设备的快速连接和更为高效的交互方式支持多设备协同办公。