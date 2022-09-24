谷歌员工对削减成本不满：CEO 称“不要把乐趣等同于金钱”

北京时间 9 月 23 日晚间消息，据报道，在谷歌本周的“全员大会”上，员工们对公司近期的一系列削减成本措施表示不满，而 CEO 桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）回应称，不要总是把乐趣等同于金钱。

在此次全员会议上，谷歌员工们向皮查伊提出了一系列棘手的问题，包括削减旅行和娱乐预算、提高生产力，以及潜在的裁员等问题。其中一个问题是：谷歌已经基本从疫情中走出来，在公司拥有创纪录的利润和巨额现金储备的情况下，为何还要削减成本？

皮查伊的回答非常谨慎，他说：“我该怎么说呢？我希望你们所有人都是通过外部渠道看到这些消息的。事实上，在当前宏观经济条件非常糟糕的情况下，我们反而变得更加负责任。我认为，作为一家公司，大家齐心协力度过这样的时刻至关重要。”

当前，谷歌、Meta 和其他科技公司正面临一系列经济挑战，包括潜在的经济衰退、通胀飙升、利率上升和广告支出减少等。在过去的十多年里，这些科技公司以高增长和许多有趣的福利而闻名，但如今却背道而驰。

今年第二季度，谷歌母公司 Alphabet 的利润和营收连续第二个季度低于预期。而第三季度的营收涨幅预计将降至个位数，远低于去年同期的 40% 以上。皮查伊承认，给谷歌带来挑战的不仅仅是经济问题，还有日益恶化的官僚体制。

本月早些时候，皮查伊暗示要裁员。他说，希望将公司的效率提高 20%。鉴于当前所面临的一系列挑战，以及谷歌多年来的持续招聘，这可能包括裁员。

在本周的全员会议上，皮查伊针对员工们所关注的这一问题进行了解释。他说：“你们可能是一个 20 人或 100 人的团队，在展望未来的基础上，我们的增长将受到限制。也许你们原计划再聘用 6 个人，但最终也许只能聘用 4 个人。如何实现这一目标？不同的团队会给出不同的答案。”

谈到削减成本，皮查伊还称，尽管一些福利被取消，但谷歌的文化仍然可以令人愉悦。他说：“我还记得谷歌规模较小的时候，大家斗志昂扬。我们不应该总是把乐趣等同于金钱。我想，你们可以看看一家努力工作的创业公司，人们可能很开心，但这不应该总是等同于金钱。”

员工们关注的另一个问题是：为什么管理层要求员工遵守返回办公室的政策，同时还说不需要亲自出差？皮查伊回应说：“我也理解，在当前这样的环境下，一些旅行限制确实不够理想。因此，我们没有完全限制旅行，我们给予团队自由裁量权。”