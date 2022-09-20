谷歌在印度试水“真钱游戏”被起诉：涉嫌不公平竞争

北京时间 9 月 20 日下午消息，据报道，印度在线游戏平台 Winzo 今日对谷歌提起诉讼，以阻止谷歌提供“真钱游戏”（real-money games）服务。

在印度的大多数地区，用户可以玩“技巧类”的“真钱游戏”（通过玩游戏赚钱）。技巧类游戏指的是，游戏的结果主要取决于用户的知识、训练、注意力和经验等技能，比如纸牌类游戏和幻想体育类游戏。

多年来，谷歌在印度一直没有提供“真钱游戏”服务。作为一项为期一年的试点计划的一部分，谷歌本月早些时候表示，幻想体育类和纸牌类游戏可能加入其印度 Play Store 应用商店。

谷歌在一项政策更新中表示，这两个类别的游戏，包括那些“参赛者利用他们对体育赛事和运动员的了解、制定策略或记忆扑克牌”的游戏。此外，谷歌并未提及其他游戏类别及其对待方式。

而 Winzo 就提供这些类别游戏的付费服务，当然也提供许多其他类别的付费游戏，如桌游、解谜和赛车游戏等。显然，谷歌的新政策将影响到 Winzo 的业务。

Winzo 在向德里高等法院提起的诉讼中称，该公司已于 9 月 10 日联系谷歌，对其更新后的政策提出异议，称其“不公平”。但没有得到谷歌的回应，因此迫使寻求法院介入。

Winzo 在诉讼中称，谷歌的决定“等同于不公平的贸易行为”。对此，谷歌尚未发表评论。

Winzo 此时提起诉讼，正值印度政府小组寻求建立一个监管机构，根据技能或幸运成分对在线游戏进行分类，引入规则以阻止被禁止的游戏类别，并对赌博网站采取更严格的立场。

Winzo 在印度拥有大约 8500 万用户。平均而言，这些用户每人每天在其平台上花费约一个小时。该诉讼显示，Winzo 在 2020~21 年的营收约为 1300 万美元。