谷歌 Pixel 7 / Pro 手机售价和配色曝光，起售价约 4234 元

IT之家 9 月 23 日消息，谷歌宣布将于北京时间 10 月 6 日 23:00 举行新品发布会，推出 Pixel 7 / Pro 系列以及多款配件新品。今日，有消息人士曝光了谷歌 Pixel 7 / Pro 系列手机的售价和配色。

据 Wccftech 今日报道，推特用户 @ArtemR 表示，国外电商平台 Target 后台数据显示，代号为“Panther”的谷歌 Pixel 7 售价 599 美元（约 4234.93 元人民币），拥有“雪（白色）”、“黑曜石（黑）”、“柠檬草（绿）”三款配色。代号为“Cheetah”的谷歌 Pixel 7 Pro 手机售价 899 美元（约 6355.93 元人民币），拥有“黑曜石（黑）”、“淡褐色”、“雪（白色）”三款配色。相比去年的谷歌 Pixel 6 系列手机，谷歌 Pixel 7 / Pro 手机的起售价并没有改变。

据IT之家此前报道，谷歌 Pixel 7 / Pro 系列将搭载 Tensor G2 处理器，并且 Pixel 7 Pro 已现身 Geekbench 跑分平台。搭载 Tensor G2 的谷歌 Pixel 7 Pro CPU 单核跑分为 1068，多核跑分为 3149。而上一代 Pixel 6 Pro 的 CPU 单核跑分 1050 左右，多核跑分 2750 左右，只是小幅提升。

Pixel 7 / Pro 的完整影像规格此前已经曝光，爆料者 Kuba 指出 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 都将使用 11MP 的三星 3J1 作为前置传感器，使用与上一代相同的三星 GN1 主传感器和索尼 IMX381 超广角，区别在于今年的 Pro 款长焦传感器改为了三星 GM1。

此外，谷歌 Pixel 7/7 Pro 已经通过了 FCC 认证，认证显示其支持 Wi-Fi 6E、蓝牙和 NFC 功能。此前爆料信息显示，谷歌 Pixel 7 系列将采用 2K 柔性屏幕，于 10 月 6 日开始预购，10 月 13 日开售。