英国警方确认，涉嫌《GTA 6》泄露事件的少年黑客已被捕

IT之家 9 月 24 日消息，上周末 R 星备受期待的游戏大作《GTA6》的测试版游戏视频在网上泄露，引起业界轰动，成为有史以来最重大的游戏泄密事件。然而让人意外的是，这次泄密事件背后的黑手仅是一个 16 岁的青少年。

伦敦警方通报称，他们已经在牛津郡逮捕到了一名涉嫌网络攻击事件的 17 岁少年黑客，并表示他目前仍在被拘留，但没有公布任何其他细节。

警方拒绝透露这次涉案详情，但许多细节与最近高调的黑客活动相吻合。

今年春天，伦敦警方还曾逮捕并释放了七名与 Lapsus$ 黑客组织有关的少年。今天的逮捕也是在两起据信与 Lapsus$ 有关的安全漏洞发生后的几天，最知名的事件便是《侠盗猎车手 6》的早期录像因 "网络入侵" 而泄露。

据悉，黑客组织 Lapsus$ 自去年年底以来已卷入多起黑客事件，此前包括微软、三星、英伟达和育碧在内的许多科技公司都遭到了其攻击，该黑客组织曾表示自己的主要目标是钱，既无政治性，也没有任何人赞助。

IT之家曾报道，R 星之前发文承认《GTA6》遭到了泄露，但表示不会对其正在进行的项目产生长期影响。

今年 3 月，彭博社报道说，该组织几次重大攻击的幕后黑手都是一名当时只有 16 岁的少年，警方曾到他位于英国牛津郡的牛津附近的家中调查。

此外，美国打车 App 优步（UBER）也表示最近遭到了 Lapsus$ 攻击，现在正在与联邦调查局和美国司法部保持联系。

在 Uber 漏洞发生后的一份声明中，该公司在其博客上写道：“我们认为这个攻击者（或攻击者）隶属于一个名为 Lapsus$ 的黑客组织，该组织在过去一年左右的时间里越来越活跃”，而且《GTA 6》的泄密者在论坛帖子中声称是 Uber 攻击事件的同一人。

伦敦市警方拒绝分享其他细节。