《使命召唤 19：现代战争 2》Steam 开测首日在线玩家人数超 10 万

IT之家 9 月 24 日消息，《使命召唤：现代战争 II 2022》公开试玩已经上线 Steam 平台，并于 9 月 22 日提前开启公开试玩活动，后续到 27 日都可以一直试玩。

SteamDB 数据显示，本作在 Steam 测试首日，开局在线玩家人数就已经超过 10 万（109425 人），截止发稿仍是 Steam 平台在线人数最多的一款游戏，而 24 小时高峰也有 72256 人，一天半时间以来大多时候都维持在 5 万至 7 万左右的人数。

目前的测试版本访问权限仅对预购玩家开放，不过这 11 万的同时在线玩家数也足以让《使命召唤 19》跻身 Steam 在线榜前五，十分惊人。游戏目前 Open BETA 版也已经拥有了超过 5000 的玩家评测，67% 的好评率。

据介绍，《使命召唤：现代战争 II》是 2019 年畅销巨作「现代战争」的续作。多名经典角色回归，包括约翰・普莱斯上尉、无所畏惧的约翰・“索普”・麦克塔维什、身经百战的凯尔・“盖兹”・盖瑞克中士，以及超人气的独行侠西蒙・“幽灵”・莱利。见证 141 特战队成为现今传奇小队的过程。

利用全新武器、载具与先进装备来对付敌人。穿戴好装备在离岸的战斗中包围水下的敌人、突击固若金汤的敌方据点、沿着运河隐密行动并在藏于山中的秘密地点解救情况危急的盟友。

Infinity Ward 将为玩家带来最先进且惊心动魄的次世代游戏场面。令人惊叹的逼真音效、光照与画面，共同组成了运用史上最先进技术的「使命召唤 ®」作品，在真正身历其境的体验中与好友一同战斗。

「现代战争 II 战火重燃」带来一系列游玩方式与画面上的创新，将本系列提升到新的境界，包括：

重新打造的进阶 AI 系统

强化渲染与摄影测量法技术

可自定义程度更胜以往的新枪械改造系统。

为下个世代游戏体验奠定基础的开拓性创新变革。

游戏介绍显示，《现代战争 II 2022》带来了先进的游戏玩法、全新的枪支操控、高级的 AI 系统、崭新的军械改造以及其他游戏玩法和图像的创新，将《现代战争》系列游戏体验提升到了最新的高度。

IT之家了解到，《现代战争 II 2022》将于 10 月 28 日推出覆盖全球的单人战役模式、身临其境的多人游戏战斗以及具有战术合作玩法的特别行动体验。

最低配置

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统：Windows 10 - 64 Bit (latest update)

处理器：Intel Core i5-3570 or AMD Ryzen 5 1600X

内存：8 GB RAM

显卡：NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon RX 470

DirectX 版本：12

网络：宽带互联网连接

存储空间：需要 25 GB 可用空间

声卡：DirectX Compatible

推荐配置