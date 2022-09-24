基于昇腾 AI，中国-东盟人工智能计算中心发布

IT之家 9 月 24 日消息，从华为获悉，9 月 23 日，第三届中国（广西）-东盟人工智能大会在广西南宁正式举办。会上，中国-东盟信息港人工智能联合会正式成立，基于昇腾 AI 的中国-东盟人工智能计算中心和适配中心正式发布。

依托在建的中国-东盟人工智能计算中心和适配中心，中国-东盟信息港人工智能联合会正式成立，该联合会聚合了中国和东盟人工智能领域的优秀企业、高校和科研院所，将搭建“产-学-研-用”的合作平台，结合中国-东盟人工智能计算中心和适配中心，形成“一联合会、两中心”的发展模式，培育立足广西、面向全国、辐射东盟的人工智能产业生态。

IT之家了解到，中国-东盟人工智能计算中心是基于昇腾 AI 基础软硬件平台建设的人工智能基础设施，中国-东盟人工智能适配中心，为使用人工智能计算中心算力资源的用户单位，包括各企业、高校和科研机构提供技术支撑、方案适配和人才培养等服务。

大会开幕式上，华为公司副总裁、计算产品线总裁邓泰华在致辞中表示，广西通过建设计算中心和适配中心，以及人工智能联合会，从算力和生态两方面牢牢把握住了人工智能产业发展的方向，将成为广西科技创新和数字经济发展的新引擎。