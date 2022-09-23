特斯拉已开始发送 AI 日活动邀请函，届时将公布 AI 方面最新进展

9 月 23 日消息，据国外媒体报道，特斯拉已开始向选定的客户和支持者发送邀请函，邀请他们参加定于 2022 年 9 月 30 日举行的年度人工智能（AI）日活动。

该公司表示，届时，特斯拉将公布其在人工智能方面的最新进展，其中包括全自动驾驶（FSD），人形机器人、人工智能训练 Dojo D1 芯片等。除了分享人工智能的新进展外，特斯拉通常还会利用这个活动来吸引新的工程人才为公司工作。

到目前为止，特斯拉的 FSD 系统已经进行了近两年的测试。目前，该系统的测试人员超过了 10 万人。特斯拉希望通过完善其 FSD 测试版，逐步接近 Level 5 级自动驾驶。

今年 9 月初，特斯拉正式将 FSD 系统在北美的价格从 12000 美元上涨至 15000 美元，上涨 25%。

据悉，特斯拉的人形机器人在 2021 年 8 月举办的特斯拉 AI 日活动上首次亮相，它还将亮相于今年 9 月 30 日举办的特斯拉 AI 日活动。

特斯拉首席执行官埃隆・马斯克曾表示，这款机器人的身高和体重接近一位成年人，可以搬运或手提重物，还能小步快走，它脸上的屏幕是与人沟通的交互界面。这款机器人最初的定位是替代人们从事重复、枯燥、具有危险性的工作，但远景目标是让其服务于千家万户，比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。

据悉，马斯克正在制定计划，在其德州超级工厂里部署数千个人形机器人，并且最终将在全球范围内部署数百万个人形机器人。

在去年的 AI 日活动上，特斯拉公布了最新的 AI 训练芯片 Dojo D1。该芯片采用台积电 7nm 工艺制造，集成了多达 500 亿个晶体管，相当于 Intel Ponte Vecchio 计算芯片的一半。