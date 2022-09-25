苹果设备管理平台 Jamf 与亚马逊 AWS 合作，EC2 Mac 实例将更加安全

IT之家 9 月 25 日消息，Jamf 是适用于学校和企业的流行苹果设备管理平台，该公司近期宣布，现在正与 Amazon Web Services (AWS) 合作，通过新的保护层使亚马逊 EC2 Mac 实例更加安全。

亚马逊 EC2 Mac 实例允许个人和组织在基于 Amazon Web Services 的云中运行 macOS 工作负载。客户可以选择运行基于 Intel (x86) 或 M1 (ARM) Mac mini 的实例。从现在开始，使用这些实例将更加安全。

根据 Jamf 的说法，与 AWS 的新团队合作将实现“一个简化且强大的工作流程，以大规模管理和为 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Mac 实例提供额外的安全层。”

IT之家获悉，通过新的改进，组织可以像对物理计算机一样提供“对虚拟 Mac 的可信访问”。Jamf 强调其 Mac 虚拟机现在与物理机一样安全。“Jamf 比以前更进一步地采用了零接触部署的概念，”该公司在一篇博客文章中表示：

AWS 的 Amazon EC2 副总裁 David Brown 说：“我们很自豪能与 Jamf 合作，帮助组织与苹果一起取得成功。“现在，AWS 与 Jamf 相结合，能够提供全面的、云优先的苹果企业管理体验，确保高水平的产品可用性、快速便捷的软件分发到所有端点，以及启动和管理的完美环境苹果上的动态原生 Amazon EC2 资源可满足多种组织需求。”

现在，Amazon Web Services 和 Jamf 客户可以使用新的工作流程。