苹果 iPhone 14 标准版销售不佳，立讯精密恐面临订单下修风险

IT之家 9 月 25 日消息，苹果 iPhone 14 手机系列正式亮相，近日市场传出由于 iPhone 14 标准版销售不佳，因此苹果要求合作伙伴鸿海改装 iPhone 14 产线，将产能转为热卖的 iPhone 14 Pro 系列产品。据台湾地区 technews 报道，产业人士指出，此举对鸿海整体产能没有太大影响，因为鸿海本身就是苹果 iPhone Pro 系列的主要代工商，但对立讯精密来说，iPhone 14 标准版销售不佳无疑是一大冲击，将会影响后续营收与获利。

产业人士表示，今年苹果推出的 4 款新机，立讯精密皆未拿到 NPI（New Product Introduction），仅为 iPhone 14、iPhone 14 Plus 的第二供应商；获得 NPI 的业者不仅可以先出货，订单也会拿到的比较多。然而，由于立讯精密未拿到 NPI，面对客户即将到来的订单调整，分到的订单份额预计会更低。

至于 iPhone 14 Plus 部分，产业人士进一步分析，原本作为平价大尺寸型号设备，因为缺料、面板供应问题，导致出货延迟。iPhone 14 Pro 系列的热销，意味着客户产品区隔的策略受到影响，而这对立讯精密而言，也不是好消息。

当然，立讯精密不是只生产 iPhone ，在苹果业务方面，立讯精密也积极抢攻穿戴式产品。但产业人士认为，根据 IDC 统计指出，穿戴式产品需求已出现放缓，第二季出货量年减 6.9%，降至 1.074 亿台，且穿戴式产品利润相对较低。

IT之家获悉，产业人士指出，随着客户销售策略转移，加上 iPhone 14 标准版销售不佳，立讯精密可谓是「首当其冲」，恐面临下修订单的风险，进而冲击后续营收与获利。