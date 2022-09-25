涨价太贵，多达 25% 的美国 Netflix 用户计划今年退订该服务

IT之家 9 月 25 日消息，Review.org 对 1000 名美国用户进行了调查，以了解他们今年的流媒体计划，有 25% 的 Netflix 订阅者表示他们计划在 2022 年放弃这项服务。这对于已被 Disney+ 超越的 Netflix 来说不是好消息。迪士尼流媒体部门（Disney+ Hotstar、ESPN+ 和 Hulu）拥有 2.211 亿全球订户，而 Netflix 为 2.2067 亿。

今年前两个季度，Netflix 失去了 120 万用户，其中仅在第二季度就失去了创纪录的 97 万用户。那么是什么驱使 Netflix 订户退出这项服务呢？三分之二的受访者表示他们计划退出这项服务，主要归咎于订阅价格上涨。

例如，在一月份，Netflix 的基本单屏计划上涨了 11%，这是三年来的首次上涨。在同一时期，标准和高级计划的价格分别上涨了 20% 和 25%。这无助于 Netflix 尝试停止密码共享。在美国最受欢迎的八种流媒体服务中，Netflix 的平均订阅成本最高。这导致 30% 的用户在家庭之外分享他们的 Netflix 密码。

为了止血，Netflix 预计将在今年晚些时候推出价格较低的广告服务版。但由于漫威电影宇宙 (MCU) 的持续流行，这种用户吸引力似乎已经被转移到了 Disney+。

三分之一的受访者表示内容缺乏，他们表示 Netflix 不再有他们想看的节目。30% 受访者表示，他们使用其他流媒体服务的次数超过了 Netflix。

IT之家获悉，Review.org 表示，2022 年美国人平均订阅了四种流媒体服务。在 1000 名受访者中，78% 订阅了 Netflix，46% 订阅了 Disney+，42% 订阅了 HBO Max，33% 是 Peacock 订阅者，有 26% 订阅了 Hulu。22% 注册了苹果 Apple TV+。

订阅服务和使用服务是两件不同的事情。尽管如此，尽管 78% 的调查受访者订阅了 Netflix，但有 70% 的使用流媒体健康度。另一方面，虽然 Disney+ 排名第二，有 42% 的调查受访者订阅，但只有 6% 的人实际观看，这仅足以获得第三名。HBO Max 以 10% 位居第二。