Gurman：明年苹果 iPhone 15 “Ultra”将取代“Pro Max”，采用 USB-C 端口设计

IT之家 9 月 25 日消息，彭博记者 Mark Gurman 今天表示，苹果正准备在明年用全新的 iPhone 15 “Ultra”机型取代其“Pro Max”型号。

Gurman 在最新的 Power On 时事通讯中写道，对于 iPhone 15 系列，苹果正计划带来 USB-C 改进设计并可能更改名称。据 Gurman 称，苹果有望采用“Ultra”取代从 iPhone 11 系列起使用的“Pro Max”品牌。

“根据苹果目前的模式，我们可以期待明年 iPhone 的设计会有所改进，这与转向 USB-C 以及新的 Ultra 型号取代 Pro Max 的潜力相吻合。”

预计苹果将在最高端的 iPhone 上使用“Ultra”品牌。最值得注意的是，迄今为止最坚固、最极端的 Apple Watch 被命名为 Apple Watch Ultra，而迄今为止最强大的 Apple Silicon 芯片是 M1 Ultra。

鉴于距离 iPhone 15 还剩一年的时间，具体细节仍很稀缺，但大家普遍预计苹果将在明年的 iPhone 上转向 USB-C 端口。IT之家获悉，此外，有传言称，iPhone 14 Pro 引入的灵动岛“药丸 + 打孔”屏将渗透到 iPhone 15 系列的所有四款型号中。