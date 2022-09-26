分析师：苹果 iPhone 14 / Pro 系列上市前三天销量约 987000 部，14 在华表现不及去年

IT之家 9 月 26 日消息，苹果 iPhone 14 手机系列上市一周后，市场对于该系列四款机型的态度有明显区别，本来被很多数码爱好者看好的 iPhone 14 Plus 遇冷，普通 iPhone 14 甚至卖的还不如去年 iPhone 13 好。

据彭博社，投行杰富瑞（Jefferies）发布最新研究报道。报告指出，中国消费者在 iPhone 14 上市之初的购买量比去年新款机型上市时的要少，世界最大的智能手机市场正在经历“下滑的一年”。

IT之家了解到，Edison Lee 等分析师在最新报告中指出，苹果最新系列智能手机上市前三天的销量为 987000 部，比去年同期 iPhone 13 系列的同类产品销量低了 11%。

对于 iPhone 来说，这是罕见的两位数下滑，在中国智能手机市场中，其销量一直是最具韧性的，而其国内领先企业全年都处于低迷。

此外，Jefferies 分析师也提到，“这些初步数据表明 iPhone 14 的销量可能不如预订水平显示的那么强劲，毕竟点一下预订不需要花钱。”

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